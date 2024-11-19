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SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

Son dakika haberi: Ocak ayında yapılacak memur zammı ile SED yardımı başta olmak üzere evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri de artacak. Memur maaş zammı ile artacak ödemeler, TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki SED ödemesi ne kadar olacak? Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı alanların yeni maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:32
SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

Son dakika haberleri: Ocak 2025'te memur zammı ile evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ile SED ödemesi tutarları da artacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte yeni sosyal destek tutarları...

SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca vatandaş yeni zamlarla ilgili hesap yapmaya başladı. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

NASIL HESAPLANACAK?

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.

SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

SON TAHMİN MERKEZ'DEN

6 aylık enflasyonu hesaplamada yıl sonu enflasyon tahminleri önemli bir veri oluyor. Daha önce Orta Vadeli Programda yüzde 41.5 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon tahmini daha sonraki açıklamalarla yükseldi. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunu açıklarken yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 44'e yükselttiklerini söyledi. Yine Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde tahmin yüzde 44.81 olarak duyuruldu.

SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

YÜZDE KAÇA ÇIKACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı Yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.

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