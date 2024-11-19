SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...

YÜZDE KAÇA ÇIKACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı Yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.