SON DAKİKA: Sosyal destekler artıyor! SED yardımı ne kadar olacak? İşte yeni evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı rakamlarıyla...
Son dakika haberi: Ocak ayında yapılacak memur zammı ile SED yardımı başta olmak üzere evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri de artacak. Memur maaş zammı ile artacak ödemeler, TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki SED ödemesi ne kadar olacak? Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı alanların yeni maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:32