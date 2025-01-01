Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni yılda milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yanı sıra velileri de ilgilendiren bazı yenilikleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunların başında çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımı geliyor. Dijital bağımlılıkla ilgili devletin diğer kurumlarıyla birlikte bir süreç yürüten MEB 2025'te bir mevzuatı hayata geçirecek. Bu kapsamda sosyal medya kullanımına da bir yaş sınırı getirilmesi planlanıyor.

CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 01.01.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 06:44
SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de gazetelerin eğitim editörleriyle yaptığı toplantıda "Cep telefonu ya da sosyal medya uygulamalarını yasaklayan, belli bir yaşın altında olmaları durumunda çocukların bu tür ortamlara girmelerini engelleyen yasal düzenlemeler yapılıyor.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

Ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil" demişti. Benzer kısıtlamaların dijital medya platformlarına da getirilmesi bekleniyor" demişti.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

MİNİ MİNİ BİRLERE GELİŞİM RAPORU

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1'nci sınıflarda 2025'ten itibaren karne dağıtımı olmayacak. İlkokullarda, 1'nci sınıflara karne yerine gelişim raporu dağıtılacak.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?

İlk gelişim raporu dağıtımı 17 Ocak 2025'te verilecek. Gelişim raporunda öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren değerlendirmeler yer alacak. Diğer ilkokul sınıfları normal karne alacak.

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