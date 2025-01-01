SON DAKİKA | Sosyal medyaya yaş sınırı kapıda! 2025’te öğrencileri neler bekliyor?
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni yılda milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yanı sıra velileri de ilgilendiren bazı yenilikleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunların başında çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımı geliyor. Dijital bağımlılıkla ilgili devletin diğer kurumlarıyla birlikte bir süreç yürüten MEB 2025'te bir mevzuatı hayata geçirecek. Bu kapsamda sosyal medya kullanımına da bir yaş sınırı getirilmesi planlanıyor.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 06:44