SON DAKİKA… Suç dosyası kabaranların sırtı sıvazlanıyor! Ahlak yasası Cumhuriyet Halk Partisi’ne lazım…

ARŞİVDEN ÇIKAN TOKAT GİBİ BELGE

2 KASIM 2000 tarihinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav imzasıyla yayımlanan 2000/6 sayılı genelge, CHP'nin bugünkü yönetimine adeta ahlak dersi veriyor. O tarihte MYK kararıyla tüm teşkilatlara gönderilen talimatta, yolsuzluğa bulaşan her kademedeki üyenin ve belediye başkanının "derhal istifa etmesi ve partiden ilişiğinin kesilmesi" emrediliyordu. Siyasi ahlakı "ötelenemez ön koşul" olarak tanımlayan o irade, bugün yerini suçluları "mağdur" ilan eden bir savunma mekanizmasına bıraktı. Murathan YILDIRIM / ANKARA