SON DAKİKA… Suç dosyası kabaranların sırtı sıvazlanıyor! Ahlak yasası Cumhuriyet Halk Partisi’ne lazım…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına saplandı… Skandalların arkası kesilmeyen partide, Genel Başkan Özgür Özel yolsuzluk yapan belediye başkanlarına sahip çıkarken, grup toplantısında "Siyasi Ahlak Yasası" çağrısı yaptı! Bu durum herkese CHP belediyelerinde patlak veren rüşvet, yolsuzluk ve yüz kızartıcı suç dosyalarını hatırlattı. Partide eskiden yolsuzluğa karışan isimler kapı dışarı edildiğini, bugün ise suç dosyası kabaranların sırtının sıvazlandığını söyleyen CHP seçmeninden ise yönetime tepki yağdı…

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 15.04.2026 06:55
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihindeki en derin 'etik kriz' dönemlerinden birini yaşıyor. Yerel yönetimlerde rüşvetten irtikaba, ihaleye fesat karıştırmaktan cinsel saldırıya kadar uzanan suç dosyaları her geçen gün kabarırken, CHP Genel Merkezi'nin bu isimlere "siyasi zırh" olması toplumun tepkisini çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin grup toplantısında kürsüden yaptığı "Siyasi Ahlak Yasası" çıkışı ise, CHP'deki skandalları görmezden gelen bir "siyasi pişkinlik" içinde olduğu yorumlarına yol açtı.

AHLAKİ SAVRULMA

"Siyasi Ahlak Yasası" getirmekten bahseden Özel'in, kendi belediye başkanlarının sevgililerine belediye bütçesinden tatil yaptırmasını, bankamatik memuru olarak işe başlatması ve imar vurgunlarını görmezden gelmesi "Asıl ahlak yasası CHP'ye lazım" dedirtti. Eskiden "yolsuzluk yapan kapı dışarı" diyen CHP geleneğinin bugün yolsuzluk ve yüz kızartıcı suç dosyalarını "mağduriyet" ambalajıyla halka pazarlamaya çalışması da CHP'deki kurumsal çürümenin göstergesi oldu.

ARŞİVDEN ÇIKAN TOKAT GİBİ BELGE

2 KASIM 2000 tarihinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav imzasıyla yayımlanan 2000/6 sayılı genelge, CHP'nin bugünkü yönetimine adeta ahlak dersi veriyor. O tarihte MYK kararıyla tüm teşkilatlara gönderilen talimatta, yolsuzluğa bulaşan her kademedeki üyenin ve belediye başkanının "derhal istifa etmesi ve partiden ilişiğinin kesilmesi" emrediliyordu. Siyasi ahlakı "ötelenemez ön koşul" olarak tanımlayan o irade, bugün yerini suçluları "mağdur" ilan eden bir savunma mekanizmasına bıraktı. Murathan YILDIRIM / ANKARA

ÖZEL, MAKAM ARACININ FATURASINI YALIM'A ÖDETMİŞ

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yolsuzluk yaptığı için tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam minibüsüyle ilgili iç donanım harcamalarını Uşak Belediyesi'ne ödettiğini söyledi. Güneş faturaları Genel Kurul'a da gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Buradan böyle bir şey yakalamış gibi bize çamur atacağınızı zannederek karalama yapmanızı kabul etmiyoruz" demekle yetindi. Ali EKEYILMAZ / ANKARA

YOLSUZLUĞA VE RÜŞVETE 'SİYASİ KALKAN'

CHP yönetimi, partideki etik bariyerleri yıkarak hakkında somut deliller bulunan isimleri meydanlarda aklama yarışına girdi

İMAMOĞLU İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE MAKET HÜCRE

YOLSUZLUK ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için önce Saraçhane'de mitingler düzenleyen CHP, işi Silivri Cezaevi önüne destek çadırları kurmaya ve İmamoğlu'nun hücresini temsil eden yapılar inşa etmeye kadar vardırdı. Ancak suç dosyasındaki delillere rağmen sürdürülen eylemler, vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmadığı anlaşılınca sona erdi.

BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÜRÜYÜŞLÜ DESTEK

Rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla destek yürüyüşleri yapıldı.

UŞAK'TA ÇADIR KURULDU

Ankara'da lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de belediye önünde çadırlar kuruldu. Ancak halk, skandalın boyutu karşısında CHP yönetiminin yapmaya çalıştığı algı çalışmasına ilgi göstermedi.

TACİZCİLERE VE YÜZ KIZARTICI SUÇLARA 'HAMİLİK' DÖNEMİ

CHP'deki yozlaşma sadece mali suçlarla sınırlı kalmadı. Partideki "kadın hakları" söylemi, vekillerin taciz vakaları karşısında suspus olması ile lafta kaldı

GİRESUN SKANDALI

16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar atan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede için CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş bizzat devreye girmişti. Mağdur aileye şikâyeti geri çekmesi için baskı yapıldığı iddia edilirken, taciz şüphelisi Başkan Dede adliyede "zafer" sloganlarıyla karşılanmıştı.

ANTALYA'DA CİNSEL SALDIRI REZALETİ

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Şanlı'nın bir belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve şantaj iddiaları karşısında Genel Merkez sessizliğe gömüldü. Mağdur kadının kapıları üzerine kilitlediği iddiası dahi disiplin mekanizmasını harekete geçirmeye yetmedi.