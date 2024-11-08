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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıda ürünleri konusunda yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, sahtecilik tespit edilen gıda ürünleri listesi güncellenerek, 10 yeni ürün daha eklendi. Bu güncelleme ile birlikte, özellikle tüketicilerin dikkat etmesi gereken ürünlerin sayısı arttı. Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak adına, başta börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte ve kaymak olmak üzere, birçok yaygın gıda ürününde yapılan taklit ve hilelere karşı daha sıkı denetimler gerçekleştirileceğini belirtti.Ayrıca, çeşitli illerde faaliyet gösteren restoranlar ve işletmelerin isimleri de listeye alındı. İşte, o gıda sahtekarları isim isim açıklandı…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:32
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

Bakanlık, yaptığı denetimler sonucunda etiketteki içerik listesiyle uyumsuz olan ve gıda güvenliği açısından risk taşıyan birçok ürünü tespit etti. Bu ürünler, "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listeyle kamuoyunun bilgisine sunuldu. Yapılan denetimler, çok bilinen markaların etiketlerinde yer alan içeriklerle gerçekte kullanılan malzemelerin birbirini tutmadığını ortaya çıkardı. Özellikle bazı markaların, dana eti yerine at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvan etlerini tüketicilere sunduğu ifşa edildi. İşte, o taklit ve tağşiş yapan gıda firmaları...

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

GIDA SAHTEKARLARI BİR BİR İFŞA EDİLİYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki gıda sahtekarlıklarına ilişkin eklemeler yaptı.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

Yapılan düzenlemelerle birlikte, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

SAKATATTAN DOMUZ ETİNE HER TÜRLÜ USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ!

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

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