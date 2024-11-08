SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi! Yoğurtta jelatin, kıymada tek tırnaklı hayvan eti… İşte, o gıda firmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıda ürünleri konusunda yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, sahtecilik tespit edilen gıda ürünleri listesi güncellenerek, 10 yeni ürün daha eklendi. Bu güncelleme ile birlikte, özellikle tüketicilerin dikkat etmesi gereken ürünlerin sayısı arttı. Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak adına, başta börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte ve kaymak olmak üzere, birçok yaygın gıda ürününde yapılan taklit ve hilelere karşı daha sıkı denetimler gerçekleştirileceğini belirtti.Ayrıca, çeşitli illerde faaliyet gösteren restoranlar ve işletmelerin isimleri de listeye alındı. İşte, o gıda sahtekarları isim isim açıklandı…