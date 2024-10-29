SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bugün taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine yeni isimler ekledi. Bu firmalardan birinin satışlarını sosyal medyada yaptığı tespit edildi. Tulum peyniri diye vatandaşa satılan üründen çıkan pes dedirtti. İşte Bakanlığın kara listesine giren o kurumlar ve her gün soframıza gelen o üründeki mide bulandıran detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:21