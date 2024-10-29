SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir. Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.