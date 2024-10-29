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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bugün taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine yeni isimler ekledi. Bu firmalardan birinin satışlarını sosyal medyada yaptığı tespit edildi. Tulum peyniri diye vatandaşa satılan üründen çıkan pes dedirtti. İşte Bakanlığın kara listesine giren o kurumlar ve her gün soframıza gelen o üründeki mide bulandıran detaylar...

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:21
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne sermeye devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Tulum peynirinde natamisin maddesi, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

TULUM PEYNiRiNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinin ardından yayınladığı sağlığa zararlı gıdalar listesine yenileri eklendi. Buna göre, Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden satılan tulum peynirinde bitkisel yağ ve süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan natamisin, Mersin'deki zeytinyağında ise tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN SAYISI 814'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da Yöresel Çermik Peynircilik'e ait, Mersin'de de Çırpır Doğal Köy Ürünleri'ne ait ürünlerde zararlı maddeler tespit edildi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi de 705 firmadan 814'e çıktı.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

BU PEYNİRİ YİYENLER NATAMİSİN DE ALDI

Listeye son eklenen madde dikkatlerden kaçmadı. Diyarbakır'dan sosyal medya aracılığıyla satılan 'tulum peyniri' ürününde de uygunsuzluk tespit edildi. Üründe, göz ilaçlarında da kullanılan, mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin ile bitkisel yağ tespit edildi.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı kara listeyi yeniledi: Gıda teröristleri E-235 kodlu maddeyi kullandı! Tulum peynirinden çıkanlar şoke etti

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir. Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.

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