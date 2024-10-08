SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ünlü pidecide domuz eti çıktı: İşte o liste

İSTANBUL
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- TATLI BİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MARAŞ BİBERİ ACI KIRMIZI PUL BİBER: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- SUMAK ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- TATLI BİBER TOZ ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ÖZEGE UNLU MAMÜLLER GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İRTEN BÖREK: Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı Et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
EMİRHAN BESİCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (EMİRHAN ET MARKET ): Dana-Kuzu Köftesinde kanatlı et tespit edildi.
AY IZGARA KASAP RESTORAN LİMİTED ŞİRKETİ (AY IZGARA KASAP): Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.
AYNUR GÖZ-GÜVEN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.
ÇETİN ÖZTEKİN-ÇETİN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi.
GÖKHAN TEZEL-MİR PLUS CAFE: Dana Kıymalı İç Harcında (Pişmiş) sakatat (taşlık) Tespit edildi.
GÖKHAN YALÇIN (MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ): Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ: Pişmiş Dana Kıymalı İç Harcında Sakatat (baş Eti) tespit edildi.
KARDEŞLER 2 PİDE LAHMACUN VE LAVAŞ SALONU-MEHMETCAN AKIN: Lahmacun Çiğ İç Harcında (Dana Kıymalı) Sakatat (taşlık) tespit edildi.
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ (MEHMET TÜRKEŞ): Kavrulmuş Kıyma Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.
ESİBE YILDIZ - BİZİMM YILDIZ ET (BİZİMM): Isıl İşlem Görmüş Kasap Sucukta Sakatat (kalp) tespit edildi.
ÖZ DERYA BÖREK LAHMACUN (MEHMET ŞİRİN YILMAZ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.
URFA YÖREM PİDE LAHMACUN (YUSUF TUTUŞ ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.