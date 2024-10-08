SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları tek tek ifşa etti! Ünlü pidecide domuz eti çıktı: İşte o liste

TAB GIDA'YA AİT MARKALARDA TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLDİ!

Yayımlanan listelerde Tab Gıda'ya ait Kayseri Forum Arby's, Başyazıcı, Kayalar Süt gibi bilinen markalar da yer aldı. Et ve et ürünlerinde en çok rastlanan uygunsuzluklar 'mekanik ayrılmış kanatlı eti, at, eşek ve domuz etlerini kapsayan 'tek tırnaklı eti tespiti', 'sakatat tespiti', kırmızı et içinde 'kanatlı eti tespiti' oldu.

ARİFOĞLU DOĞAL ORGANİK BAHARAT DİYEREK KIRMIZI BOYA SATMIŞ!

Arifoğlu markasına ait, Singapur'a ihraç edilen üç baharat ürünü yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği gerekçesiyle toplatılmıştı. Bu olayın ardından Arifoğlu firmasından itiraf niteliğinde bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Türkiye'de yapılan testlerde sudan -boyası- tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır" denilmiş, toplatma konusunda ise hiçbir delile yer verilmemişti.