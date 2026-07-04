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SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti. Gündüz saatlerinde görüntülenen binada patlamanın yol açtığı yıkım facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:42