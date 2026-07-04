SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"BİR BOMBA SESİ GİBİ..."

Civarda bulunan vatandaşlar ise olayın şokunu halin üzerinden atamadıklarını ifade ederek, "Adeta facia yaşandı. Bir bomba sesi gibi patlamadan dolayı herkes perişandı. Vefat eden arkadaşımız zaten bahçe içindeydi" dedi.