Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti. Gündüz saatlerinde görüntülenen binada patlamanın yol açtığı yıkım facianın boyutunu gözler önüne serdi.

İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:42
SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği doğal gaz patlamasının ardından olay yerinde gündüz saatlerinde oluşan hasar görüntülendi.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın boyutu daha net ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği dairede büyük çapta yıkım oluşurken, dairenin dış cephesi tamamen parçalandı. Patlamanın etkisiyle kopan beton parçaları, pencere doğramaları ve ev eşyaları metrelerce uzağa savruldu.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

PATLAMANIN YOL AÇTIĞI HASAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Apartmanın ön cephesinde ağır hasar oluşurken, çevreye saçılan molozlar ve bina parçaları park halindeki araçlarda da hasara yol açtı. Olay yerinde güvenlik önlemleri sürerken, patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale geldi.

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SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamada Caner Meriç (34) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 1 kişinin tedavisi sürerken, 1 kişi ise taburcu olmuştu.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"BİR BOMBA SESİ GİBİ..."

Civarda bulunan vatandaşlar ise olayın şokunu halin üzerinden atamadıklarını ifade ederek, "Adeta facia yaşandı. Bir bomba sesi gibi patlamadan dolayı herkes perişandı. Vefat eden arkadaşımız zaten bahçe içindeydi" dedi.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından binadan alev ve dumanların yükseldiği, çevredekilerin ise panikle kaçıştığı görüldü.

SON DAKİKA… Tekirdağ Çorlu’daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor.

#TEKİRDAĞ #DOĞAL GAZ