Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Tekirdağ Çerkezköy'de 64 yaşındaki Mersiye Işıklı, boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı ile karşılaştı. Hemen yanındaki silaha sarıldı! Tam eşini vuracağı sırada silah tutukluk yaptı! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuna ŞERBETÇİ
Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 12:21
SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan Soylu Büfe isimli iş yerinde meydana geldi.

SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

İddiaya göre Mersiye Işıklı (64), boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı (64) ile karşılaşınca yanında bulunan tabancayı eşine doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Ancak silahın ateş almadığı belirlendi.

SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

Yaşanan arbede sırasında tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın alın kısmına isabet etti. Erkek şahsın alın bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluşurken, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Mersiye Işıklı gözaltına alındı.

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SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

İfadesinde eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında devam eden mal paylaşımı davaları nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mersiye Işıklı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY