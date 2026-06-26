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SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Tekirdağ’da şoke eden görüntü! 64 yaşındaki Mersiye Işıklı silahı çıkarıp eşine doğrulttu: İfadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Tekirdağ Çerkezköy'de 64 yaşındaki Mersiye Işıklı, boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı ile karşılaştı. Hemen yanındaki silaha sarıldı! Tam eşini vuracağı sırada silah tutukluk yaptı! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 12:21