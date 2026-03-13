Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Son dakika haberi! Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifleri için Ramazan Bayramı sonrasında düğmeye basılacak. Silah bırakma sürecinin hızlandırılması amacıyla çerçeve yasanın hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması, "teyit ve tespit"ten sonra ise Meclis'ten geçirilmesi üzerinde duruluyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 13.03.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 06:55
Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Gelen son dakika haberine göre; Terörsüz Türkiye için kararlı adımlar atılırken, yasa teklifi için de hazırlık sürüyor. Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı da gündeme gelecek.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

TEYİT-TESPİT: Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu doğrultusunda gündeme gelecek yasa değişiklikleri için bayram sonrasında hızlı adımlar atılması planlanıyor. Komisyon raporuna göre yasaların çıkması için terör örgütünün silah bıraktığının 'teyit ve tespiti' gerekiyor.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Bölgede artan gerilim nedeniyle silah bırakmada bazı gecikmeler olabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, "Bu süre içinde yasayla ilgili hiçbir şey yapmamak da doğru değil. Terör örgütü mensupları neye göre bakıp silah bırakacak" dediler.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

YENİ FORMÜL: Sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre Meclis, eve dönüşe ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı yasa teklifini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Terör örgütüne de "Sen belli adımları at, biz de yasa çıkaralım" mesajı verilecek. Silahların bırakıldığı ya da belli bir noktaya geldiğinin "teyit ve tespiti"nden sonra düzenlemeler hızla Meclis'ten geçirilecek.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

NASIL ELE ALINACAK?: Bayramdan sonra yasa tekliflerinin hazırlanması için TBMM'de nasıl bir mekanizma oluşturulacağı da gündeme gelecek.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

Bu konuda; tekliflerin AK Parti tarafından verilmesi, gayri resmi bir komisyon kurulması, Adalet Komisyonu ya da koordinatör grup başkanvekilleri tarafından çalışmanın yapılması gibi alternatifler tartışılıyor.

Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri ile yaptığı iftarda da bu konu gündeme geldi. Konunun bayramdan sonra değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Nisan sonuna kadar yasa teklifinin açıklanması hedefleniyor.