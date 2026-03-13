Trend
Son Dakika | Terörsüz Türkiye için yasa teklifi hazırlığı: Ramazan Bayramı sonrası düğmeye basılacak
Son dakika haberi! Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifleri için Ramazan Bayramı sonrasında düğmeye basılacak. Silah bırakma sürecinin hızlandırılması amacıyla çerçeve yasanın hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması, "teyit ve tespit"ten sonra ise Meclis'ten geçirilmesi üzerinde duruluyor.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 06:55