SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem başlıyor: Başkan Erdoğan görevlendirme yapacak!

SON SİLAH DEĞİL BELLİ AŞAMA: Yasal düzenlemeler için 'son silahın bırakılması' gibi bir koşul aranmayacak. Terör örgütünün silah bırakmada 'belli bir sınıra gelmesi' yeterli sayılacak. Örneğin terör örgütünün, Kandil'e kadar olan alanı (Metina, Hakurk, Gara gibi) boşaltması gibi.