SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem başlıyor: Başkan Erdoğan görevlendirme yapacak!
Son dakika: TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'ten bu yana süren çalışmalarını tamamlayıp Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamanın daha geçilmesini sağladı. Raporda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" gerektiğinin altı çizildi. İktidar ve devletin ilgili kurumları "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizmasına" ilişkin bir süredir hazırlık yapıyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 07:55