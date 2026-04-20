SON DAKİKA… TikTok, X, Instagram, Facebook dehşet saçıyor! Fenomen Karagül canlı yayında kavga ettiği kadını bıçakladı!

SON DAKİKA… Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları, bir kez daha kontrolsüz ve denetimsiz olan sosyal medya mecralarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini hatırlattı. Şiddetin merkezi ise TikTok, X, Instagram platformları vardı! Sanal bir dünya sunan bu platformlar, LGBT ve müstehcen içeriklerden üzerinde gençlerimizi hedef aldı. Bu mecralara yönelik tartışmalar sürerken Bursa'da Karagül olarak bilinen TikTok fenomeni Merve C., açtığı canlı yayında dehşet saçtı. Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçakladı yetmedi polis aracında canlı yayın açtı!

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 20.04.2026 13:18
"NEDEN KÜFÜR EDİYORSUN?"

Bursa Osmangazi'de yaşanan olay ise tüm bu yaşananların açık kanıtıydı. TikTok'ta 'Karagül' adıyla bilinen Merve C. canlı yayında kendisine "Neden yayınlarında Türkiye'ye küfür ediyorsun" diye tepki gösteren bir kadınla tartışmaya başladı.

CANLI YAYINDA BIÇAKLADI!

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçak çıkran Merve C, kadına saldırdı. O anlarda da canlı yayına devam etti. Canlı yayında bıçakla kadını yaralayan Merve C, kısa sürede Polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

"Karagül" takma ismiyle daha önce de İnstagram hesabından canlı yayınlar yapan Merve C, 3 çocuğuyla birlikte açtığı yayında çocuklarına şiddet uygulamış ve bir çocuğunu banyoya kilitlemişti.

3 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Yayından sonra harekete geçen ekipler, Merve C.'yi gözaltına alırken, 3 çocuk ise Devlet koruması altına alınmıştı. Merve C.'nin İnstagram hesabına ise Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.Öte yandan Merve C. gözaltına alındığı polis aracında da canlı açmaya çalıştı.