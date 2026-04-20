SON DAKİKA… TikTok, X, Instagram, Facebook dehşet saçıyor! Fenomen Karagül canlı yayında kavga ettiği kadını bıçakladı!

SON DAKİKA… Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları, bir kez daha kontrolsüz ve denetimsiz olan sosyal medya mecralarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini hatırlattı. Şiddetin merkezi ise TikTok, X, Instagram platformları vardı! Sanal bir dünya sunan bu platformlar, LGBT ve müstehcen içeriklerden üzerinde gençlerimizi hedef aldı. Bu mecralara yönelik tartışmalar sürerken Bursa'da Karagül olarak bilinen TikTok fenomeni Merve C., açtığı canlı yayında dehşet saçtı. Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçakladı yetmedi polis aracında canlı yayın açtı!

Giriş Tarihi: 20.04.2026 13:18