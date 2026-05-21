Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… Tokat Almus Barajı taştı! Turhal’de tedbirler sıklaştırıldı: 9 kilometrelik set çekildi!
SON DAKİKA… Tokat Almus Barajı taştı! Turhal’de tedbirler sıklaştırıldı: 9 kilometrelik set çekildi!
SON DAKİKA… Tokat Turhal'da Almus Barajı, maksiumum doluluk oranına ulaştı. Yeşilırmak'ta yaşanacak taşkın riskine karşı tedbirler artırıldı. Nehir kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set yapıldı. İşte bölgedeki son durum!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 14:36