SON DAKİKA… Tokat Almus Barajı taştı! Turhal’de tedbirler sıklaştırıldı: 9 kilometrelik set çekildi!

Tokat Almus Barajı taştı! Turhal'de tedbirler sıklaştırıldı: 9 kilometrelik set çekildi!

SON DAKİKA… Tokat Turhal'da Almus Barajı, maksiumum doluluk oranına ulaştı. Yeşilırmak'ta yaşanacak taşkın riskine karşı tedbirler artırıldı. Nehir kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set yapıldı. İşte bölgedeki son durum!

DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 14:36
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı.

Değerlendirmede, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Olası bir taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında yoğun bir çalışma başlatıldı.

DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle kent merkezinde tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar kullanıldı.

Nehir boyunca 9 kilometre hat oluşturan tahkimat çalışması yapıldı. İş makineleriyle üst üste yığılarak adeta bir duvar haline getirilen dev kayalarla, suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

Bölgedeki önlemler ve ekiplerin takibi sürüyor.

