SON DAKİKA… Tokat’ta Almus Barajı maksimum doluluğa ulaştı! Taşkın riskine karşı alarm verildi: Vatandaşlardan dikkat çeken tedbir!

SON DAKİKA… Tokat Turhal'daki Almus Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Olabilecek taşkın riskine karşı sıkı tedbirler alındı. 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilirken, esnaf dükkanlarını açmayarak kum torbaları ve köpüklerle önlem aldı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 20.05.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 12:14
SON DAKİKA… Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı.

Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.

Olası taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birçok esnafın sabah saatlerinde dükkanlarını açmadığı görüldü.

İş yerlerini su baskınlarına karşı korumak isteyen esnaf, kapı önlerine kum torbaları yerleştirip branda ve naylonlarla önlem aldı.

Bazı esnafın ise su girişini engellemek amacıyla kapı ve cam aralıklarını silikon köpük sıkarak kapattığı gözlendi.

Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve koordinasyon çalışmaları sürüyor.

