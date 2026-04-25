SON DAKİKA | TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor: Ödeme planları ve evler nasıl olacak?

Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Ev Sahibi Türkiye" projesinde heyecan İstanbul'a taşınıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutta kura sırası İstanbul'a geldi. İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kuraları bugün çekilmeye başlıyor ve 26-27 Nisan'da da devam edecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 25.04.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2026 07:01
Son dakika haberi... İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun bugün başlayacak kura çekimi 27 Nisan'da sona erecek. İstanbul'da 1.2 milyon başvuru olurken, kazananlar 7.313 TL taksitle ev sahibi olacak.

REKOR TALEP GELDİ

Bakan Kurum, kura törenine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kurum, "Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi'nde bu kez ev sahibi İstanbul. 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği için rekor talep gelmişti. 500 bin sosyal konut için 5 milyon 242 bin geçerli başvuru olurken, en çok başvuru da 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan gelmişti.

%10 PEŞİN, 20 YIL VADE

Kurada hak sahibi olanlar hemen ödemeye başlamayacak. TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek. 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin en büyük payını alan İstanbul'da, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hız verilecek.

Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için127 bin TL olarak belirlenmişti.

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, 5 bin TL başvuru ücretini, herhangi bir kesinti olmadan 5 iş günü içinde geri alacak. Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Hemen her ilde başvuran şehitgazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldu. İstanbul'da da başvuran şehit ve gazi ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu" dedi.

2 YILDA TESLİM

GÖZLER UCUZ KİRALIK EVLERDE

Ev sahipliği oranını yükseltmeye odaklana kamunun gündeminde sosyal kiralık konut projesi de var. Dünyada örnekleri olan Türkiye'de ise ilk kez uygulanacak modelde ilk adres İstanbul olacak. Her iki yakada ilk etapta 15 bin konut inşa edilecek. Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak.

Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Projeler tamamladıktan sonra TOKİ duyuruya çıkacak ve talep toplanacak. Sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Evler üç yıllığına kiralanacak ve kiralar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak.

YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN KÜNYESİ

*81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.
*Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek.

*Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak.
*Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.

*500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başlamıştı.
*Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.

