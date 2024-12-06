Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B'li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B'li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

Son dakika haberi: Devlet Memurları Kanunu hakkında birçok düzenlemenin de yer aldığı torba yasa komisyondan geçti. 4B'li sözleşmeli personele 4A memur kadrosuna geçme hakkı tanınacak düzenleme ile memur maaşı ve ikramiye tutarları da artacak. Bununla birlikte özlük haklarında da değişikler olacak. Öte yandan emeklilik imkanları da kolaylaştırılacak.

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:11
SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz yıllarda 4A kadrolarına geçen sözleşmeli memurlar ile ilgili şimdi de özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılıyor. Yeni düzenlemedeki o detay sözleşmeli personelin gelirlerini de artıracak. Ayrıca emeklilik imkanlarını kolaylaştıracak.

SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

950 BİN KAMU PERSONELİ İÇİN YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.

SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

4A MEMUR KADROLARINA GEÇEN 4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN...

Yasa teklifinde 4B'li olarak adlandırılan sözleşmeli memurlar daha önce yapılan değişiklikler ile kadro imkanlarına kavuşmuşlardı. Böylece sözleşmeli personel 4A memuriyet kadrolarına geçirilmişti.

SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

4A'lı olamayan sözleşmelilerin özlük hakları da 4A kadrolu memurlar ile eşitlenmişti. İzin, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar konusunda iyileştirmeler yapılmıştı.

SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...

249 BİN 429 4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4A KADROLARINA GEÇERSE...

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplam 950 bin çalışan söz konusu düzenlemeden faydalanabilecek.

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