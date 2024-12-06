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SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B'li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...
SON DAKİKA: Torba yasa komisyondan geçti! Memur maaşı ve ikramiye tutarı artacak! 4B'li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçme hakkı...
Son dakika haberi: Devlet Memurları Kanunu hakkında birçok düzenlemenin de yer aldığı torba yasa komisyondan geçti. 4B'li sözleşmeli personele 4A memur kadrosuna geçme hakkı tanınacak düzenleme ile memur maaşı ve ikramiye tutarları da artacak. Bununla birlikte özlük haklarında da değişikler olacak. Öte yandan emeklilik imkanları da kolaylaştırılacak.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:11