Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Tuğyan Ülkem Gülter'e cezaevinde şok! Yan koğuştaki mahkumlardan olay tepki

Son dakika haberi: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Şarkıcı Güllü'yü kasten öldürmekle suçundan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 4 kişilik koğuşa yerleştirilen Tuğyan Ülkem Gülter yan koğuşunda kalan mahkumların şok tepkisiyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:00
Son dakika haberi: Yalova Çınarcık'ta yaşayan ünlü sanatçı Güllü, 26 Eylül'de 6. kattaki apartmanın penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 3 ifadesinde de farklı konuşan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderildi.

Cinayeti ilk günden beri dile getiren Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, ezber bozan sözler söyledi.

'GÜLLÜ'NÜN HABERİ VARDI'

Takvim'in haberine göre; Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haber vardı. Evinde sesli kamera, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli kapı var.

Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya paramı çalma diyedir ya da canıma kastetme diyedir" dedi.

Öte yandan Tuğyan Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Gülter'in 4 kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiği öne sürüldü.

Ayrıca yan koğuşta kalan mahkumların Gülter'e tepki olarak yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldığı iddia edildi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİNDEN SUÇ DUYURUSU

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan sanatçının kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer'in avukatı Sevilay Demirsu, 'mirastan pay istedikleri' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Avukat Sevilay Demirsu, "Bir süredir basında, müvekkillerim Kader Tut ve Raşit Günyer ile ilgili olarak ısrarla birtakım ithamlarda bulunulmaktadır.

Ancak belirtmek isteriz ki; Raşit Günyer ve Kader, yalnızca kardeşlerinin kanının yerde kalmaması için, olabildiğince mücadele etme kararlılığındadır.

Kendilerinin herhangi bir miras ya da parasal beklentileri bulunmamaktadır. Aksine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu konuda başvuruda bulunmuşlardır.

Tuğyan Ülkem Gülter'in kızı A.K.'nin devlet tarafından denetim altına alınmasını, çocuğun korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını ve kendisine kalacak tüm maddi mal varlığının, çocuk reşit olana kadar devlet koruması altına alınmasını talep etmişlerdir.

Birleşen dosyada müşteki sıfatını almaları nedeniyle, birkaç gün içerisinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifadelerini vereceklerdir" diye konuştu.