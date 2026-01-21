Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Türk makamları kripto haberleşme sistemini çözdü! Küresel uyuşturucu baronlarına Türkiye kıskacı
SON DAKİKA | Türk makamları kripto haberleşme sistemini çözdü! Küresel uyuşturucu baronlarına Türkiye kıskacı
Son dakika haberi: Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede tarihinin en büyük operasyonlarını yürütüyor. Sadece kullanıcı ve satıcılar değil küresel çapta uyuşturucu ticareti yapan baronlar da tek tek yakalanıyor. Avrupa'daki uyuşturucu dağıtımından sorumlu Tolga Korkut, Kolombiya'da kıskıvrak yakalandı. Türkiye koordinesinde İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eşzamanlı operasyonlarda 138 kişilik dev örgüt çökertildi.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 06:47