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SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar
SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar
SON DAKİKA… İzmir Seferihisar'da dün yaşanan olay Türkiye'yi sarstı… 70 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önünde kanepede uyuduğu sırada ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güntaş hayatını kaybederken korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Meğer 15 gündür bölgede geziyormuş!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 08:06