Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

SON DAKİKA… İzmir Seferihisar'da dün yaşanan olay Türkiye'yi sarstı… 70 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önünde kanepede uyuduğu sırada ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güntaş hayatını kaybederken korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Meğer 15 gündür bölgede geziyormuş!

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 05.07.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 08:06
SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

SON DAKİKA… İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkiinde evinin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı.

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

KORKUNÇ DETAYLAR: MEĞER 15 GÜNDÜR...

Ayının bir süredir bölgede gezdiği ve vatandaşların yaklaşık 15 gündür ayıya dair tedirginlik yaşadığı belirtildi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık "Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor.

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SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

Ben kendim geceleri jandarma ekipleriyle beraber ortalığı geziyorum. Yetkililer ayının Ödemiş'ten geldiğini söyledi. Özellikle ağılların, hayvanların olduğu yerlerde gezdiğine dair duyumlar aldık. Doğanbey'de bir vatandaşın hayvanlarına saldırdığını duyduk. Güntaş'ın evi de kuytu bir yerdeydi.

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

Ayının gelebileceği bölgeler arasındaydı. Biz mahallelilere 3 gündür uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, geceleri dışarı çıkmayın diyoruz" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

Yetkililer Seferhisar'da normalde ayı popülasyonunun olmadığını ancak bozulan ekositem dengeleri nedeniyle Ödemiş'ten son dönemde bazı ayıların ilçeye geldiğini söyledi.

SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar
#SEFERİHİSAR #İZMİR