SON DAKİKA… Türkiye İzmir’deki ayı dehşetini konuşuyor! Kanepede uyuyan Osman Güntaş hayatını kaybetti: İşte korkunç detaylar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.