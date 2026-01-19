Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı
SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı
Son dakika haberi: Atlantik Okyanusu'nda bir gemide yaklaşık 10 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği dev operasyonun Türkiye ayağıyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Üç farklı Uyuşturucu Karteli'ne ait olan ve Avrupa Ülkeleri'ne dağıtılması planlanan uyuşturucuların nakliye organizasyonunun başındaki ismin, İstanbul Beşiktaş'ta operasyonla gözaltına alınan Çetin Gören olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:41