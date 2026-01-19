Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Son dakika haberi: Atlantik Okyanusu'nda bir gemide yaklaşık 10 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği dev operasyonun Türkiye ayağıyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Üç farklı Uyuşturucu Karteli'ne ait olan ve Avrupa Ülkeleri'ne dağıtılması planlanan uyuşturucuların nakliye organizasyonunun başındaki ismin, İstanbul Beşiktaş'ta operasyonla gözaltına alınan Çetin Gören olduğu iddia edildi.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 19.01.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:41
SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Son dakika haberi: İspanya Ulusal Polisi'nin geçtiğimiz hafta Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide ele geçirdiği dokuz ton 994 kilogram Kokain yakalamasının yankıları devam ederken, İstanbul Emniyeti Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biriyle ilgili harekete geçti.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Europol ve diğer ülkelerin polis teşkilatlarıyla uyuşturucu ile mücadelede sürekli iletişimde olan ve başarılı bir şekilde işbirliği yapan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı ile önemli tespitler yaptı.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Gemideki dört Türk mürettebatın gözaltına alınıp İspanya'da tutulanmasının ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Sakarya İlleri'nde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

10 TON KOKAİN AVRUPA'YA DAĞITILACAKTI

Avrupa Ülkeleri'ne dağıtılması hedeflenen yaklaşık 10 ton Kokain maddesine el konulan operasyonun Türkiye ayağında; iddialara göre Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Aymen ve Fares Diab yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Bazı isimlerin mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışında firari oldukları belirlenen üç şüpheli hakkında ise "Kırmızı Bülten" çalışmaları başlatıldı.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

SABAH, dev operasyonun Türkiye ayağıyla ilgili önemli yeni detaylara ulaştı. İddialara göre; 1'i Sırp kökenli üç farklı Uyuşturucu Karteli'ne ait olduğu tespit edilen yaklaşık 10 ton Kokain maddesinin numaralandırılmış paketler halinde Avrupa Ülkeleri'ne dağıtımı planlandı.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

Yine iddialara ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; nereye ve kimlere gideceği titizlikle planlanmış olan Kokain maddelerinin nakliye organizasyonunun başındaki ismin gözaltına alınan Çetin Gören olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Üç ayrı kartele ait 10 ton kokain Avrupa’ya dağıtılacaktı! Nakliye organizasyonunu yapan isim ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir sitede yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olan Çetin Gören'in organizasyonu yöneten isim olduğu iddia ediliyor.