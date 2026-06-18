SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği belirlenirken, yapılan aramalarda ele geçirilen üç tabanca, mühimmat, 31 bin euro para ve tahmini değeri 1 milyon 475 bin euro olan saat ve otomobillere el konuldu.



