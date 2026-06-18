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SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir'deki polis katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı
SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir'deki polis katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı
Son dakika haberi: İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 2016 yılında bir barda istek şarkı yüzünden çıkan ve 1'i polis memuru 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan Cem Erdem, Fransa'nın Marsilya şehrinde silah kaçakçılığı operasyonunda yakalandı. Erdem'in Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa bağlantılı uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:55