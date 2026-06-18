Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir'deki polis katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir'deki polis katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı

Son dakika haberi: İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 2016 yılında bir barda istek şarkı yüzünden çıkan ve 1'i polis memuru 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan Cem Erdem, Fransa'nın Marsilya şehrinde silah kaçakçılığı operasyonunda yakalandı. Erdem'in Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa bağlantılı uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:55
SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Son dakika haberi: Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesinin varlığı bilgisine ulaşan Marsilya'daki Uzmanlaşmış Bölgelerarası Yargı Birimi, çeteyi geçtiğimiz yıl teknik ve fiziki takibe aldı.

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Çetenin liderinin Cem Erdem olduğunu belirleyen ekipler 9 Haziran günü operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Cem Erdem ve 9 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği belirlenirken, yapılan aramalarda ele geçirilen üç tabanca, mühimmat, 31 bin euro para ve tahmini değeri 1 milyon 475 bin euro olan saat ve otomobillere el konuldu.

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SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Marsilya savcılığına çıkarılan Erdem ve 9 Türk vatandaşı haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Erdem ve çete üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

BAR CİNAYETİNDE TUTUKLANMIŞTI

Cem Erdem'in ismi 20 Kasım 2016'da İzmir Karşıyaka ilçesinde bir barda "istek şarkı" yüzünden çıkan ve biri polis 4 kişinin öldüğü kavgaya karışmıştı.

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Olayda bar sahibi Günay Kılıç, müşteri Sinem Alptuğ, Halil Kaya ve polis memuru Mustafa İnal hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir’deki polis katili Marsilya’daki çete operasyonunda yakalandı

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cem Erdem'e 'haksız tahrik altında insan öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.

#FRANSA