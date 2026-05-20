SON DAKİKA: Ünlü futbolcu Ümit Karan’a 10 yıl hapis şoku! Eski sevgilinin itirafı dosyaya girdi: ’Artan kokaini bana veriyordu’

İstanbul'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkındaki iddianame tamamlandı. 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan ünlü futbolcunun dosyasındaki o detaylar ise kan dondurdu. Peki, eski sevgilisi savcılığa nasıl bir itirafta bulundu ve adli tıp raporu neyi ortaya çıkardı? İşte detaylar...

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 20.05.2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 13:43
Kamuoyunun yakından takip ettiği süreç, 14 Ocak 2026 tarihinde eski futbolcu Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen ünlü futbolcu, 16 Ocak 2026 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"2 AYLIK SEVGİLİMİN YALANLARI YÜZÜNDEN BURADAYIM" DEMİŞTİ...

Savcılıkta ifade veren Karan, suçlamaları reddederek "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım gibi gösterildi, 2 aylık sevgilimin yalanları yüzünden buradayım" demişti. Ancak ocak ayı sonunda yapılan Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemelerinde Ümit Karan'ın kan ve idrar testlerinde kokain maddesi tespit edilmişti.

"ARTAN KOKAİNİ BANA İKRAM EDİYORDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delillerden birinin Ümit Karan'ın eski sevgilisi Şule Naz Öztürk'ün ifadeleri olduğu belirlendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Öztürk şunları kaydetti: "Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında, kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi.

"POLİS GELDİĞİNİ DUYUNCA..."

Ben de bu ilişki sırasında kokain maddesini kullandım. Karşılığında hiçbir ücret ödemedim." İddianamede yer alan bir diğer tanık Elif Özdemir ise şok edici bir iddiada bulunarak, "Ümit Karan maddeyi müdürlükte içiyordu. Polis geldiğini duyunca başka bir mekâna geçtik. Cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığı birilerine verdi" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP RAPORU VE HTS KAYITLARI İDDİALARI DOĞRULADI

Ümit Karan savunmasında reddederek uyuşturucu ticareti yapmadığını, Şule Naz Öztürk'ün kendisine husumet beslediği için iftira attığını öne sürse de savcılık delillerin aksini söylediğine dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde hem şüpheli Ümit Karan'ın hem de kullanıcı olduğu belirtilen Şule Naz Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu raporlarında kokain kullandıklarının kesinleştiği anlaşıldı. Savcılık ayrıca iddianamede BTK'dan alınan telefon dökümleri ve HTS analizlerinde, Ümit Karan ile Şule Naz Öztürk'ün farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdiklerini belirtti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Ümit Karan'ın uyuşturucu maddeyi 3 farklı zamanda Şule Naz Öztürk'e temin ettiği ve başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsi istendi. Ünlü futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
