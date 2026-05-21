SON DAKİKA | Ünlü isimlere büyük uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltı kararı verilen isimler: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin....

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "toplumun kanayan yarası uyuşturucu maddenin kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 25 şüpheliye yönelik dev operasyon başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 09:31
Son dakika haberi: Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturmasında yer yerinden oynadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.

25 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı.

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Liste şu şekilde: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

Aycan Yağcı'nın evinde yapılan aramalarda da içime hazır esrar ele geçirildi.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilenler ise şöyle;

3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde
8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar
2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara
3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme
Yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde
1 adet hassas terazi
1 adet boş şırınga
20 adet içi boş kilit poşet

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.

İşte uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler

SERENAY SARIKAYA

BERKAY ŞAHİN

MABEL MATİZ

HAKAN AYDIN ( BLOK 3 )

TAN TAŞÇI

YAĞMUR ÜNAL

MİRGÜN SIRRI CABAS

FEYZA CİVELEK

VOLKAN BAHÇEKAPALI

ASLIHAN TURANLI

MEHMET RAHŞAN

ÖZGÜR DENİZ CELLAT

ONUR TUNA

NİRAN ÜNSAL

SEMİHA BEZEK

EDA DORA