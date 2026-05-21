SON DAKİKA | Ünlü isimlere büyük uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltı kararı verilen isimler: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin....

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilenler ise şöyle;

3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde

8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar

2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara

3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme

Yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde

1 adet hassas terazi

1 adet boş şırınga

20 adet içi boş kilit poşet