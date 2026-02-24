SON DAKİKA! Ünlülerin sır torbacısı ’CİO’nun kimliği belli oldu: Partilere katılan isimler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği günler süren uyuşturucu partilerine uyuşturucu temini sağlayan "CİO" lakaplı torbacınının kimliği belli oldu. Gürkan Kahramanoğlu isimli şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.

Garipoğlu'nun şoförü ve barmeninin, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı. "Cio" lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilere il olarak uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" dediği "CİO"nun operasyonlar başlamadan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

