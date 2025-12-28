Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Ünlülerin mekanlarına narkotik baskını! Şebnem İnan, Rabia Karaca, Buse İskenderoğlu, Emrah Gencer...

SON DAKİKA HABERLERİ... İstanbul'da eğlence dünyasının kalbi sayılan lüks otellere ve popüler mekanlara düzenlenen dev uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü! Aralarında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "The Bacım" lakaplı fenomen Şebnem İnan, ünlü rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun yankıları sürerken, Şeyma Subaşı ve Kasım Garipoğlu gibi popüler figürlerin firari olarak arandığı bilgisi uyuşturucu soruşturmasının boyutunu gözler önüne serdi. İşte 17 ünlü ismin de bulunduğu o liste...

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 28.12.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Aralık'ta İstanbul genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise firari olduğu öğrenildi.

34 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan eğlence mekanları ve otellerin yer aldığı toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

KOKAİN LİKİT ESRAR TABANCA...

Aramalarda; Amaya isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, Bebek Otel'de 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu bulaşığı materyaller, Taksim Club IQ'da 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 19 fişek, Kastel Elektro Müzik'te yaklaşık 1 gram skunk ve 100 adet tabanca fişeği, Suma Han'da ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain ele geçirildi.

Nilay Didem Kılavuz

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sosyal medyada "thabacim" lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler ile işletmeciler Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yeni gözaltıların da olabileceği öğrenildi.

DİLARA EGE ÇEVİK

RABİA KARACA

EGE KARATAŞ

BUSE İSKENDEROĞLU

ŞEBNEM İNAN

YASİN BURAK BECEK