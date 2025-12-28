Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Ünlülerin mekanlarına narkotik baskını! Şebnem İnan, Rabia Karaca, Buse İskenderoğlu, Emrah Gencer...

SON DAKİKA HABERLERİ... İstanbul'da eğlence dünyasının kalbi sayılan lüks otellere ve popüler mekanlara düzenlenen dev uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü! Aralarında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "The Bacım" lakaplı fenomen Şebnem İnan, ünlü rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun yankıları sürerken, Şeyma Subaşı ve Kasım Garipoğlu gibi popüler figürlerin firari olarak arandığı bilgisi uyuşturucu soruşturmasının boyutunu gözler önüne serdi. İşte 17 ünlü ismin de bulunduğu o liste...

Giriş Tarihi: 28.12.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:09