Son dakika | Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisiyle kumar gezisi! Maaşlı sevgilinin ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi ve belediye personeli S.A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İkinci sevgili A.A.'yı belediyede hiç görmediğini söylerken, Yalım ile Gürcistan'a gezi amaçlı gittiklerini ve burada casinoya giderek kumar oynadıklarını itiraf etti. İzin ve seyahat sürecine ilişkin işlemleri Yalım'ın yürüttüğünü belirten S.A., hakkındaki suçlamaları reddetti.
Giriş Tarihi: 30.03.2026 19:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 19:31