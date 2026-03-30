Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisiyle kumar gezisi! Maaşlı sevgilinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika | Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisiyle kumar gezisi! Maaşlı sevgilinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi ve belediye personeli S.A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İkinci sevgili A.A.'yı belediyede hiç görmediğini söylerken, Yalım ile Gürcistan'a gezi amaçlı gittiklerini ve burada casinoya giderek kumar oynadıklarını itiraf etti. İzin ve seyahat sürecine ilişkin işlemleri Yalım'ın yürüttüğünü belirten S.A., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 30.03.2026 19:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 19:31
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'daki otelde gözaltına alınan sevgilisi aynı zamanda belediye personel S.A.'nın emniyet ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.

"AYLIK GELİRİM 70 BİN TL"

2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır" dedi.

İKİNCİ SEVGİLİNİN BAZ KAYITLARI SORULDU

Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum" şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.

"ŞAHSI BELEDİYE'DE HİÇ GÖRMEDİM"

S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR BİLGİM YOK"

S.A., ayrıca, "Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

"GEZİ AMAÇLI SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi.

TELEFON YAZIŞMALARI SORULDU

Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

GÜRCİSTAN'DA KUMAR OYNADILAR

S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.

İZİNLER VE MASRAFLAR BAŞKANDAN

Özkan Yalım ile Ankara'da bulunma sebebi sorulan S.A., Batum gezisi dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, Yalım'ın iller bankasıyla toplandığı olduğunu belirterek, "Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

S.A., "Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım" yanıtını vererek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi.

Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

8 MİLYON LİRALIK İHALE VURGUNU

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde yapılan bir ihale vurgunu da ortaya çıktı. 29 Ağustos 2024'te yapılan "Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi" işinin yaklaşık 7 milyon 985 bin TL + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde aynı işin piyasa değerinin en fazla 1.5–2 milyon TL olduğu ortaya konuldu. Aradaki büyük farkın kamu zararına yol açtığı belirlenirken, ihalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi dikkat çekti.

