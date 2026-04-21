Son dakika | Uşak'ta 3 koldan büyük vurgun: Eğlence mekanlarının haraca bağlandığı ortaya çıktı! Özkan Yalım...

Son dakika haberi! Uşak'taki rüşvet ve yolsuzluk skandalında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, kentteki eğlence mekânlarının haraca bağlandığı, belediye yöneticilerinin yüksek tutarlı pavyon harcamalarının ise "temsil ve ağırlama gideri" adı altında belediyeye fatura edildiği belirlendi.

Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 21.04.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 07:00
Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eşzamanlı olarak baskın yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet, yolsuzluk, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında iş insanlarının yanı sıra CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Belediye Sosyal Tesisler Müdürü Cemal Ak, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ve belediye muhasebe personeli Ceren Yeşildağ'ın da bulunduğu belirtildi.

İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli tutuklanmış ve Yalım görevinden uzaklaştırılmıştı.

RÜŞVET ÇARKI ORTAYA ÇIKTI

İki dalga operasyonla ilgili soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak'taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu.

İşletme saatlerinin 24.00'ten 05.00'e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500 bin TL rüşvet alındığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone adlı işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı iddialar arasında.

Skandalın boyutu sadece rüşvetle sınırlı kalmadı. Belediye üst düzey yöneticilerinin, misafirlerini Uşak'taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, "temsil ve ağırlama gideri" adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi.

Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü. Belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin "arıza" gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı tespit edildi.

Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor'a bağış adı altında toplanan paraların, yurtdışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.

ÖZEL'İN VIP ARAÇ FATURASI

Soruşturma dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam aracı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm işlemlerinin, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Ltd. Şti. tarafından karşılanması oldu.

Toplamda 7 milyon 754 bin TL tutarındaki harcamaya ilişkin faturaların önce iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, daha sonra ise tek bir faturada birleştirildiği iddialar arasında yer aldı. Bu durumun dijital inceleme raporlarına yansıdığı öne sürüldü.

