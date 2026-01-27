Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Uyuşturucu baronundan aile boyu sevkiyat: Şaşkına çeviren karapara aklama yöntemi deşifre oldu!

Son dakika haberi: Atlantik Okyanusu'nda bir gemide ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen uyuşturucu baronu Çetin Gören ve kurduğu ağ ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suç gelirinden elde edilen paraların sevkiyatından Gören'in ablalarının, aklanmasından ise Daş'ın eşi ve baldızının sorumlu olduğu belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 27.01.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:43
Son dakika haberi... İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokainle ilgili ülkemizde yürütülen soruşturma giderek genişlerken örgütün karaparayı aklama yöntemi de deşifre oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmaya göre 'Padişah, Armando ve Jack' kod adlarını kullanan Çetin Gören, uyuşturucu ağını 'Patron ve Abi' ifadeleriyle anılan Nejat Daş, "Siirtli Naci", "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz ve "Don vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte yönetiyordu.

Görseldeki: Nejat Daş

Uyuşturucu, muz ve ananas yüklü konteynerlerin içinde Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Balkanlardan temin edilen skunk ve marihuana maddeleri ise Türkiye'ye sevk ediliyordu.

Görseldeki: Siirtli Naci

Uyuşturucudan elde edilen gelirler ise Hollanda'dan Türkiye'ye kamyon ve tırlarla nakledilip gayrimenkuller ile araç alım-satım firması üzerinden aklanıyordu.

Görseldeki: Abdullah Alp Üstün

ABLA PARA SEVKİYATINDAN SORUMLU

İddiaya göre paranın aklanmasından Gören ve Daş'ın en yakın aile bireyleri sorumluydu. Buna göre Gören'in ablaları S.B ve F.K. paraların kuryeler aracılığıyla Brüksel'den Türkiye'ye taşınmasından sorumluydu. Türkiye'ye giren paraların bir bölümü, Nejat Daş'ın baldızı H.K.'ye ait döviz ve altın şirketi üzerinden piyasaya sürülürken, Nejat Daş'ın eşi H.D.'de CHS isimli şirket üzerinden gayrimenkul ve otomobiller satın alıyordu.

Gören'in halasının kızı A.E. ise evlerin kiralarının tahsili, aidat ödemeleri ve satın almalardan sorumluydu. Paraların Türkiye içinde taşınmasını ise Gören'in akrabalarından oluşan 15-20 kişilik bir kurye ekibi sağlıyordu. Kuryelerin tüm vize ve uçak bileti işlemleri ise Gören'e ait turizm şirket üzerinden gerçekleşiyor.

Görseldeki: Çetin Gören