SON DAKİKA | Uyuşturucu baronundan aile boyu sevkiyat: Şaşkına çeviren karapara aklama yöntemi deşifre oldu!
Son dakika haberi: Atlantik Okyanusu'nda bir gemide ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen uyuşturucu baronu Çetin Gören ve kurduğu ağ ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suç gelirinden elde edilen paraların sevkiyatından Gören'in ablalarının, aklanmasından ise Daş'ın eşi ve baldızının sorumlu olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:43