SON DAKİKA | Uyuşturucu baronundan aile boyu sevkiyat: Şaşkına çeviren karapara aklama yöntemi deşifre oldu!

ABLA PARA SEVKİYATINDAN SORUMLU

İddiaya göre paranın aklanmasından Gören ve Daş'ın en yakın aile bireyleri sorumluydu. Buna göre Gören'in ablaları S.B ve F.K. paraların kuryeler aracılığıyla Brüksel'den Türkiye'ye taşınmasından sorumluydu. Türkiye'ye giren paraların bir bölümü, Nejat Daş'ın baldızı H.K.'ye ait döviz ve altın şirketi üzerinden piyasaya sürülürken, Nejat Daş'ın eşi H.D.'de CHS isimli şirket üzerinden gayrimenkul ve otomobiller satın alıyordu.