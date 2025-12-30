SON DAKİKA… Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Veyis Ateş ile Taner Çağlı’nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif’i iki kadınla yatakta gördüm!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. SABAH, iki ismin hakimlik sorgusuna ulaştı. Veyis Ateş soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy'un evine neden gittiğini anlattı. Taner Çağlı ise Mehmet Akif Ersoy'un yaz aylarında teknesine iki kadınla birlikte gelip kaldığı söyledi ve "Mehmet Akif'i iki kadınla yatak gördüm" ifadesini kullandı... İşte detaylar!