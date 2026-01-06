Trend
SON DAKİKA | Uyuşturucu partilerinin merkezi: Bebek Otel! Muzaffer Yıldırım'dan Mahmut Ziylan ve Burak Ateş’e VIP oda
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmeciliğini Arif Altunbulak'ın yaptığı Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu iddia edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, içeriye gelen isimlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, içeriden sosyal medya paylaşımının yasak olduğu ortaya çıktı.
