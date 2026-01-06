SON DAKİKA | Uyuşturucu partilerinin merkezi: Bebek Otel! Muzaffer Yıldırım'dan Mahmut Ziylan ve Burak Ateş’e VIP oda 

Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde de Turizm Bakanlığı'nca Bebek Otel'in eklentileriyle ilgili yıkım kararı alınmış ancak bu karar da sahibi Muzaffer Yıldırım tarafından başvurularak yürütmeyi durdurma kararıyla delinmişti. İşte bu yıkılması gereken eklentilerin olduğu teras ve bazı bölümlerin uyuşturucu ve fuhuşa yönelik partilerin yapıldığı yerler olduğu belirlendi.



