SON DAKİKA… Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kadın hakim "Örnekler yanlış alındı" diyerek yeniden test istedi

SON DAKİKA… Çanakkale'de yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "kadın hâkime dayak" olayı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yapılan toksikolojik incelemelerde saç örneklerinde kokaine rastlanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., sonuçlara itiraz ederek numune alım sürecinde yanlışlıklar yapıldığını iddia etti. F.K.T., hem DNA incelemesi hem de yeniden Adli Tıp Kurumu'nda test yapılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSK Başmüfettişliği'ne dilekçe sundu. SABAH'ın ulaştığı o dilekçede Kadın hâkim, kan ve idrar testlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını, ancak saç örneklerinin alınma ve laboratuvara gönderilme aşamalarında hata ve eksiklikler bulunduğunu öne sürerek raporun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Öte yandan Hakim F.K.T Hakimler ve Savcılar Kuruluna sunmuş olduğu dilekçede ocak ayında psikiyatrist gözetiminde iki ay süreyle psikiyatrik ilaçlar kullandığını ve bu ilaçların kokain ile birlikte alınmasının ölümcül risklere yol açacağını belirterek tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığı savundu.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 26.05.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 17:38
SON DAKİKA… Kamuoyunda "kadın hâkime dayak" olarak bilinen ve Aralık ayında adliye lojmanlarında yaşanan olayın ardından başlayan süreçte, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. ile inşaat mühendisi Burak Doğan arasında yaşanan şiddet olayı, HSK soruşturmasına taşınmıştı.

HSK SORUŞTURMASI VE LOJMAN ARAMALARI

Olayın ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiş, lojman, makam odası ve araçta aramalar yapılmış, kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE "KOKAİN" BULGUSU

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, saç örneklerinde kokaine rastlandı.

NUMUNE ALIMINA İTİRAZ

Çanakkale'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında adli işlem yapılan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T.'nin, uyuşturucu madde kullanımı iddialarına ilişkin yapılan test sonuçlarına itiraz ettiği ve yeniden inceleme talebinde bulunduğu öğrenildi. F.K.T., yaptığı başvurularda örnek alma sürecinin usule uygun yürütülmediğini savunarak, "Numunelerin doğrudan Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alınması gerekirken, Çanakkale'de bu süreci bilmeyen bir sağlık personeli tarafından kan tüplerine konulduğunu" öne sürdü. Yaşanan sürecin ardından şok ve panik halinde olduğunu belirten hâkim, olay günü sağlıklı bir değerlendirme yapamadığını ifade etti.

DNA VE YENİDEN İNCELEME TALEBİ

Kadın hâkim, saç örneklerine ilişkin yapılan analizlerin yeniden değerlendirilmesini talep ederek, hem DNA karşılaştırması yapılmasını hem de örneklerin yeniden Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi. F.K.T.'nin bu kapsamda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile HSK Başmüfettişliği'ne resmi dilekçe sunduğu öğrenildi.

SABAH O BAŞVURU DİLEKÇESİNE ULAŞTI

SABAH'ın ulaştığı başvuru dilekçesinde Hakim F.K.T, "Çanakkale 4.Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan olarak görev yapmakta iken, 05.05.2026 tarihinde açığa alınmama müteakip hakkımda kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan soruşturma başlatıldığını, bu raporunun sonucunun kokain testinin pozitif çıktığını ve KADEK kararı aldığımı öğrendim. 05.05.2026 tarihinde Bursa Adli Tıp Kurumuna bizzat sevk edilerek saç, kan ve idrar örneğimin alınması yerine usulsüz olarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde numunelerim alınmış ve tahmini olarak 24 saat burada ne şekilde saklandığı dahi belli olmadan Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Psikiyatri ilaçlarım dışında kesinlikle herhangi bir madde kullanmadığımdan süre geçmeden ivedilikle bugün ailemin yanında Bursa'da ikamet ettiğim yerden iletişime geçilerek bizzat şahsımın Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek saç örneklerimin alınmasını ve yeniden rapor tanzim edilmesini talep etmekteyim. Ayrıca KADEK kararına itiraz etmekle, KADEK kararı raporun ve tüm soruşturma evrakının tarafıma gönderilmesini talep ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerini kullandı.

İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE KOKAİN KULLANIMI MÜMKÜN DEĞİL

Hakim F.K.T'nin Hakimler ve Savcılar Kuruluna sunmuş olduğu dilekçede yer alan ilaç kullanımı iddiaları da dikkat çekti.

Ocak ayında psikiyatrist gözetiminde yaklaşık iki ay süreyle psikiyatrist kontrolünde bupropion (Wellbutrin) ve alprazolam (Xanax) etken maddeli ilaçlar kullandığı belirten Hakim F.K.T. Bu ilaçların tıbbi etkileri nedeniyle kokain ile birlikte kullanımının hayati riskler oluşturabileceğine dair bilimsel çalışmalara dikkat çekerek söz konusu ilaç tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığı savundu. Kadın hakim bu durumun toksikolojik değerlendirme açısından önemli bir klinik veri olduğu ve bilirkişi incelemesinde ayrıca ele alınması gerektiği belirtildi.

