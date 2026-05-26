Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kadın hakim "Örnekler yanlış alındı" diyerek yeniden test istedi

SON DAKİKA… Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kadın hakim "Örnekler yanlış alındı" diyerek yeniden test istedi

SON DAKİKA… Çanakkale'de yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "kadın hâkime dayak" olayı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yapılan toksikolojik incelemelerde saç örneklerinde kokaine rastlanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., sonuçlara itiraz ederek numune alım sürecinde yanlışlıklar yapıldığını iddia etti. F.K.T., hem DNA incelemesi hem de yeniden Adli Tıp Kurumu'nda test yapılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSK Başmüfettişliği'ne dilekçe sundu. SABAH'ın ulaştığı o dilekçede Kadın hâkim, kan ve idrar testlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını, ancak saç örneklerinin alınma ve laboratuvara gönderilme aşamalarında hata ve eksiklikler bulunduğunu öne sürerek raporun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Öte yandan Hakim F.K.T Hakimler ve Savcılar Kuruluna sunmuş olduğu dilekçede ocak ayında psikiyatrist gözetiminde iki ay süreyle psikiyatrik ilaçlar kullandığını ve bu ilaçların kokain ile birlikte alınmasının ölümcül risklere yol açacağını belirterek tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığı savundu.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 17:38