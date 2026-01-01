Trend
SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı. Ünlü isimlerin ve influencerların sosyal medya paylaşımlarının, suçlarını gizlemek ve suç işleme amacına hizmet etmek için birer 'maske' olarak kullanıldığına değerlendirmesi yapıldı.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:27