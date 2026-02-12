Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Son dakika haberi: ClubHouse'un uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kapatılıp, sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasından sonra üyeler kulübün kapısına dayandı. Öfkeli kalabalık paralarını geri istiyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 08:25
SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Son dakika haberi: Spor salonu, havuz, restoran ve etkinlik alanından oluşan, üyelik sistemiyle çalışan ClubHouse'a uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılması ve sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasının ardından sosyetede panik yaşandığını öğrendim.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Özellikle, sadece spor yapmak ve sosyalleşmek için üye olan sosyeteden birçok kişi, adlarının böyle bir kulüple anılmasının paniği içindeymiş.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan bir kulübün üyesi olmaktan büyük rahatsızlık duyanlar, üyeliklerinin iptali için kulübün kapısına dayanmış.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Eskiden üye olmak için sıra beklenirken şimdi ClubHouse'ın kapısında üyelik iptali için kuyruk varmış.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Ama öyle hemen iptal edilmiyormuş; sözleşme ve üyelik şartları hatırlatılıp iptal etmemek için ayak sürüyorlarmış.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

ÜYELİK 5 BİN DOLARDI

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise paralarını alamamış, daha sonra ödeneceği söylenmiş.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Kulübün üyelik fiyatları ile ilgili de bilgi vereyim. Basından önce, eski üyeler, yıllık üyeliklerini 3 bin 300 dolara yenilerken yeni üye olmak isteyenlerden 5 bin dolar isteniyordu.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

ClubHouse'dan çıkan sosyetikler ise soluğu, Etiler'deki büyük bir holdinge bağlı olan ünlü spor salonunda almış.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

Bu spor salonunun yıllık aidatı ise 200 bin lira ancak öyle her parayı vereni almıyorlar. En az üç üyenin referansı gerekiyor.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…

O da yetmiyor spor salonu kendisi bir araştırma yapıp uygun görürse alıyor.