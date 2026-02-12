Trend
SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonrası Clubhouse’da ortalık karıştı 5 bin dolarlık üyelik krizi…
Son dakika haberi: ClubHouse'un uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kapatılıp, sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasından sonra üyeler kulübün kapısına dayandı. Öfkeli kalabalık paralarını geri istiyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 08:25