Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında çarpıcı detaylar! Patronlar yer sağladı fenomenler ağı büyüttü

Son dakika haberi: İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş adamları FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer ile model ve influencer Melisa Fidan Çalışkan gibi isimler de var.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 06:22
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden FLO Yönetim Kurulu üyesi işadamı Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandılar.

Diğer tutuklanan şüphelilerin ise model ve influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Işıl Işık, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, 22 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından gözaltına kararı verilmişti.

Çarşamba günü düzenlenen operasyonda aralarında, model ve influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili işadamı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer'in bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilmişti. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama", "kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından gözaltına alınmıştı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti.