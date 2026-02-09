Trend
SON DAKİKA! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş! Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 18:28