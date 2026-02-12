Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki "Mama Gönül"den 2. ifade! Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu

Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun A takımının verdiği partilere kadın getiren "Mama Gönül" lakaplı Gülşah Rojin Demir'in ikinci bir ifade verdiği ortaya çıktı. İfadesinde birlikte olduğu bir yatırım şirketi sorumlusunun Ekrem İmamoğlu'nun parasını işlettiğini aktaran Demir, "İmamoğlu'na bazen yurt dışından da para geldiğini, gelen paraları da borsada bu şekilde al-sat yaparak değerlendirdiğini bana söyledi." ifadelerini kullandı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 16:01
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan aralarında Köksal ve A takımına kadın getiren "Mama Gönül" kod adlı Gülşah Rojin Demir 10 şüpheli tutuklanmıştı.

DEMİR'DEN İKİNCİ İFADE

Daha önce savcılığa ifade veren Gülşah Rojin Demir, geçtiğimiz gün yeni bir ek ifade daha verdi. Hüseyin Köksal'la 2019'dan 2024'e kadar ilişki yaşadıklarını aktaran Demir, "Benimle imam nikahı kıymak istediği için ben de kabul etmediğim için ayrıldım. Bana almış olduğu gelinlik evde duruyor. En son ayrılmak istediğimde kendisi ruhsatlı silahı ile beni kovaladı, bu son görüşmemizdi" dedi.

BAĞDATLI UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI

Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı'nın uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu aktaran Demir, "Avukat Melisa Gadiş ile Emrah Bağdatlı'nın ilişkisi vardı. melisa bir sohbetimizde Bağdatlı'nın sol eliyle uyuşturucu madde kullandığını, müptezel kokainman olduğunu söylemişti" dedi. Demir, Köksal ile buluşmalarının boğazdaki lüks bir otelde olduğunu da sözlerine ekledi.

İMAMOĞLU'NUN PARASINI BORSADA DEĞERLENDİRİYORDU

Demir, bir yatırım şirketinin sorumlusuyla tanışması sayesinde, söz konusu yatırım şirketinden Ekrem İmamoğlu'nun sık sık borsada işlem yaptığını duyduğunu aktardı. Demir, bu yatırım şirketi sorumlusunun kendisine 'İmamoğlu'nun finans ve borsa işlerine baktığını, borsada kağıt alıp sattığını, tahtacılık denen hareketlerde bulunduğunu, bu şekilde İmamoğlu'nun parasını değerlendirdiğini' söylediğini aktardı.

İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINDAN DA PARA GELİYORDU

Aynı kişinin yine kendisine, "İmamoğlu'na bazen yurt dışından da para geldiğini, gelen paraları da borsada bu şekilde al-sat yaparak değerlendirdiğini bana söyledi. Maslak'taki evine gittiğimde evin her yerinde bilgisayar vardı" ifadelerini kullandı.

Savcılık, Demir'in ifadesinde bahsettiği söz konusu yatırım şirketi sorumlusunu mercek altına aldı