Son dakika | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki "Mama Gönül"den 2. ifade! Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu

BAĞDATLI UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI

Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı'nın uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu aktaran Demir, "Avukat Melisa Gadiş ile Emrah Bağdatlı'nın ilişkisi vardı. melisa bir sohbetimizde Bağdatlı'nın sol eliyle uyuşturucu madde kullandığını, müptezel kokainman olduğunu söylemişti" dedi. Demir, Köksal ile buluşmalarının boğazdaki lüks bir otelde olduğunu da sözlerine ekledi.

İMAMOĞLU'NUN PARASINI BORSADA DEĞERLENDİRİYORDU

Demir, bir yatırım şirketinin sorumlusuyla tanışması sayesinde, söz konusu yatırım şirketinden Ekrem İmamoğlu'nun sık sık borsada işlem yaptığını duyduğunu aktardı. Demir, bu yatırım şirketi sorumlusunun kendisine 'İmamoğlu'nun finans ve borsa işlerine baktığını, borsada kağıt alıp sattığını, tahtacılık denen hareketlerde bulunduğunu, bu şekilde İmamoğlu'nun parasını değerlendirdiğini' söylediğini aktardı.