Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki "Mama Gönül"den 2. ifade! Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu
Son dakika | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki "Mama Gönül"den 2. ifade! Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun A takımının verdiği partilere kadın getiren "Mama Gönül" lakaplı Gülşah Rojin Demir'in ikinci bir ifade verdiği ortaya çıktı. İfadesinde birlikte olduğu bir yatırım şirketi sorumlusunun Ekrem İmamoğlu'nun parasını işlettiğini aktaran Demir, "İmamoğlu'na bazen yurt dışından da para geldiğini, gelen paraları da borsada bu şekilde al-sat yaparak değerlendirdiğini bana söyledi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 16:01