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SON DAKİKA... Valilikler peş peşe açıkladı! Eğitime kar engeli: Niğde, Nevşehir, Ordu, Bolu...
SON DAKİKA... Valilikler peş peşe açıkladı! Eğitime kar engeli: Niğde, Nevşehir, Ordu, Bolu...
Son dakika haberi: Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından yurdun dört bir yanından tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Kayseri, Niğde ve Nevşehir, Yozgat, Gümüşhane, Bolu, Gümüşhane, Bayburt ile Adana ve Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:42