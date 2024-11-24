SON DAKİKA... Valilikler peş peşe açıkladı! Eğitime kar engeli: Niğde, Nevşehir, Ordu, Bolu...

ADANA

Adana'nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise tamamen eğitime 1 gün ara verildi.

Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.