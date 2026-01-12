SON DAKİKA: Valilikler peş peşe duyurdu! Bugün okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller

MALATYA'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ; MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararda; "12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.