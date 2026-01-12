Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Valilikler peş peşe duyurdu! Bugün okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller

SON DAKİKA KAR TATİLİ HABERİ...12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş ve Yalova valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, hangi illerde motokurye yasağı var? Kimler idari izinli sayılacak? İşte il il güncel kar tatili listesi...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yurdu etkisi altına aldı. Buzlanma, don ve fırtına riski nedeniyle öğrenci ve velilerin merakla beklediği "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde Valilikler 12 Ocak Pazartesi günü için tatil kararı aldı.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR BUGÜN TATİL

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan hava şartları nedeniyle ilimiz genelinde; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

MOTOKURYELERİN ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, motokuryelerin de bugün trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; motokurye, motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı 12 Ocak 2026 pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır" denildi.

KOCAELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİMDE 1 GÜN, ÇATISI UÇAN 5 OKULDA İSE 4 GÜN TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği kentte etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

MOTOSİKLET, SCOOTER VE MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli'nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 00.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır"

KAYSERİ'DE 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Sarız Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır" denildi.

YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yalova Valisi Hülya Kaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova genelinde; resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personel bu kapsamın dışındadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

İstanbul'da meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi. İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze' eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği açıkladı.

'ÇALIŞAN ANNELER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAKTIR'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline, ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir. Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

MALATYA'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ; MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararda; "12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir (1) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

DUMLUPINAR'DA OKULLARA 1 GÜN KAR TATİLİ

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

YOZGAT VE BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" denildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Gümüşhane İli genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi. Gümüşhane Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesine karar verdi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personellerin de 12 Ocak 2026 Pazartesi günü idari izinli sayılacakları kaydedildi.

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Sakarya'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik kararı doğrultusunda, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ADIYAMAN'IN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi 1 gün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ORDU'NUN AKKUŞ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Akkuş ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezinde, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.