SON DAKİKA: Valilikler peş peşe duyurdu! Bugün okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller
SON DAKİKA KAR TATİLİ HABERİ...12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş ve Yalova valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, hangi illerde motokurye yasağı var? Kimler idari izinli sayılacak? İşte il il güncel kar tatili listesi...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:41