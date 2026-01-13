Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Valiliklerden art arda açıklamalar: İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 14 Ocak'ta kar tatili olan iller

SON DAKİKA...Meteorolojiden gelen uyarıların ardından yurdun pek çok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde okullar tatil edilirken, milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil haberlerine çevirdi. Peki 14 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Hangi illerde okullar tatil? Soruları da yavaş yavaş cevap bulmaya başladı. Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte 14 Ocak'ta okulların tatil edildiği iller...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:15
SON DAKİKA... Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası ülkede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Bu kapsamda geçtiğimis günler de olmak üzere yurdun birçok kesiminde okullar tatil edildi. Bu kapsamda Milyonlarca öğrenci ve veli ise şimdi 14 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? Sorularının cevabını arıyor. Valiliklerden ise kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.


Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla süreceğinin, düşen sıcaklıklarla birlikte özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüleceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilerek, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri aştığı İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.

Yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çekerek ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile 3 ilçede, özel öğretim okulları da dahil olmak üzere tüm kademelerdeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında, kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi. Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Bu kapsamda henüz İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

