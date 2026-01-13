SON DAKİKA! Valiliklerden art arda açıklamalar: İstanbul’da okullar tatil mi? İşte 14 Ocak’ta kar tatili olan iller

SON DAKİKA...Meteorolojiden gelen uyarıların ardından yurdun pek çok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde okullar tatil edilirken, milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil haberlerine çevirdi. Peki 14 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Hangi illerde okullar tatil? Soruları da yavaş yavaş cevap bulmaya başladı. Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte 14 Ocak'ta okulların tatil edildiği iller...