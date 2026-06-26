Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

Son dakika | Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

Son dakika haberi: Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, belediyenin ihmalleri tek tek sıralandı. DEM'li belediyenin sorumluluklarını yerine getirmediği vurgulandı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:32
Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

Son dakika haberi! Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen inceleme sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün DEM Partili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

SABAH, ihmaller zincirlerinin sıralandığı mülkiye müfettiş raporuna ulaştı. Raporda, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin görevlerin yerine getirilmediği belirtildi. Bu ihmaller sonucunda meydana gelen saldırıda Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın sorumluluğunun bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

KANUNİ SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMEDİ: Raporda Saray Belediyesi'nin nüfusunun 25 binin altında olması nedeniyle hayvan bakımevi kurma zorunluluğundan muaf olduğu hatırlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince belediyenin sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanları toplayarak en yakın hayvan bakımevine götürme yükümlülüğünün bulunduğu vurgulandı. Buna rağmen belediyenin bu konuda herhangi bir çalışma yürütmediği tespit edildi.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

AYRILAN BÜTÇENİN BİR KISMI KULLANILMADI: Müfettiş raporunda, belediyenin hayvanlara yönelik çalışmalar için ayırdığı bütçenin etkin kullanılmadığı da belirtildi. Buna göre 2025 yılı bütçesinden ayrılan 522 bin 241 liralık kaynağın yalnızca 338 bin 576 lirası harcandı. Yaklaşık 184 bin liralık ödeneğin kullanılmadığı kaydedildi. Ayrıca 2026 yılı bütçesinde bu amaçla ayrılan 1 milyon 400 bin liralık kaynaktan olay tarihine kadar hiçbir harcama yapılmadığı tespit edildi.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

NİKÂH MEMURU, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPILDI: Raporda, Saray Belediyesi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulduğu ancak müdürlüğe vekâleten atanan kişinin veteriner hekim olmadığı belirtildi. Söz konusu kişinin belediyede nikâh memuru olarak görev yaptığı ve daha önce muhasebe personeli olarak çalıştığı ifade edildi.

ŞİKÂYETLER KARŞILIKSIZ KALDI: Müfettişlik incelemesinde vatandaşlar, mahalle muhtarları ve çeşitli kamu kurumları tarafından belediyeye sahipsiz hayvanların toplanması için çok sayıda sözlü ve yazılı başvuru yapıldığı belirlendi. Ancak belediyenin bu başvurulara rağmen herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği kaydedildi. Müfettişler, bölgeye giderek muhtarlar ve vatandaşların ifadesini alıp rapora ekledi.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

'UYGUN ARAÇ YOK' SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ: Saray Belediyesi'nce müfettişliğe gönderilen yazıda, sahipsiz köpeklerin toplanamamasının nedeni olarak uygun araç bulunmaması gösterildi. Belediye, daha önce kullanılan aracın kayyum yönetimi döneminde Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini savundu. Ancak incelemede söz konusu aracın daha sonra belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

'KÖPEKLER YEĞENİMİ EVİNİN ÖNÜNDE PARÇALADI'

Acı olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un amcası Sinan Özsoy, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürecin aileyi bir nebze rahatlattığını söyledi. Yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirten amca Özsoy, "Arkamda Hamza'nın mezarı bulunuyor. 'Şimdi rahat uyu yavrum' diyoruz. Artık senin sayende hiçbir çocuk parçalanmayacak, hiçbir anne baba ağlamayacak. Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı. Buraya bir köpek barınağı yapıldı. Rahat uyu yavrum; artık köpekler çocukları parçalamayacak. O olaydan sonra çocuklarımızı okula göndermedik. Hamza öldü ama başka çocuklar ölmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan bu konuda farklı düşünenlere de sesleniyorum. Hamza evinin önünde parçalandı. Hamza otların arasında, bir kilometre ötede ya da yüz metre ileride değil; evinin sadece 20 metre önünde parçalandı. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'

İçişleri Bakanlığı'nın sürece yaklaşımından memnun olduklarını dile getiren Özsoy, "Allah razı olsun, güzel bir yaklaşım gösterdiler, bizi yalnız bırakmadılar. Sahipsiz olmadığımızı bize gösterdiler. Sorumlular hakkında soruşturma açılması içimize su serpti. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #DEM