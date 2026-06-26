Son dakika | Van’da 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu

NİKÂH MEMURU, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPILDI: Raporda, Saray Belediyesi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulduğu ancak müdürlüğe vekâleten atanan kişinin veteriner hekim olmadığı belirtildi. Söz konusu kişinin belediyede nikâh memuru olarak görev yaptığı ve daha önce muhasebe personeli olarak çalıştığı ifade edildi.

ŞİKÂYETLER KARŞILIKSIZ KALDI: Müfettişlik incelemesinde vatandaşlar, mahalle muhtarları ve çeşitli kamu kurumları tarafından belediyeye sahipsiz hayvanların toplanması için çok sayıda sözlü ve yazılı başvuru yapıldığı belirlendi. Ancak belediyenin bu başvurulara rağmen herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği kaydedildi. Müfettişler, bölgeye giderek muhtarlar ve vatandaşların ifadesini alıp rapora ekledi.