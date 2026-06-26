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Son dakika | Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu
Son dakika | Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısıyla ölümüne ilişkin rapor: Belediyenin ihmali sonu oldu
Son dakika haberi: Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpek saldırısı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, belediyenin ihmalleri tek tek sıralandı. DEM'li belediyenin sorumluluklarını yerine getirmediği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:32