SON DAKİKA | Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise alçak saldırı: Valilikten olay sonrası açıklama: 7 polis yaralandı
Son dakika haberi: Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği'nden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:57