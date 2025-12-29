SON DAKİKA | Yalova’daki DEAŞ operasyonunda polise alçak saldırı: Valilikten olay sonrası açıklama: 7 polis yaralandı

Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.





SON DAKİKA | Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çatışma sürüyor... 7 polis yaralı | canlı yayın