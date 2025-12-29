Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yalova'daki DEAŞ operasyonunda polise alçak saldırı: Valilikten olay sonrası açıklama: 7 polis yaralandı

Son dakika haberi: Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği'nden açıklama geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:57
Son dakika haberi: Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.

Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır.

Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ

Yalova'da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi.

POLİSLERiN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OPERASYON SÜRÜYOR, BURSA'DAN DESTEK GELDİ

Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Bursa'dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.