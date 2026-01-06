Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Yapımcı Timur Savcı pozitif çıktı! SABAH o uyuşturucu raporuna ulaştı: Kokain pozitif...

SON DAKİKA… TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkan Savcı'dan Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alındı. SABAH, Timur Savcı'nın test sonucuna ait o rapora ulaştı. Rapora göre, Timur Savcı'nın kan örneklerinde LCHRMS ile kontrole tabi maddelerin analizi detaylı bir şekilde yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olan kokain maddesinin bulunduğu raporda vurgulandı. İşte haberin ayrıntıları…

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 06.01.2026 12:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:01
Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkması üzerine kan ve saç örnekleri alınan ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği test sonucu ortaya çıkmıştı.

Saçında yapılan incelemelerde kokain kullandığı tespit edilen Timur'la ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

Savcı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

THC'Mİ UNUTMA DEMİŞTİ

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girmişti.

Öyle ki Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

O RAPORA SABAH ULAŞTI

Mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna el konulmuş, yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti. Timur Savcı'nın gözaltına alındığı 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerinin incelemesi tamamlandı.

Timur Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu. Timur'la ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapora SABAH ulaştı. Timur'un, 9 mililitre kan, 4 santimetrelik de bir saç örneği verdiği öğrenildi. Numuneler Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından alındı.

KANDA YOK SAÇTA VAR

Kan örneklerinde LCHRMS ile kontrole tabi maddelerin analizi detaylı bir şekilde yapıldı. Kanda, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeye rastlanmadı. Saçta ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olan kokain maddesinin bulunduğu raporda vurgulandı.

Söz konusu rapor soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Timur'la ilgili soruşturmanın hali hazırda devam ettiği öğrenildi.