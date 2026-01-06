SON DAKİKA... Yapımcı Timur Savcı pozitif çıktı! SABAH o uyuşturucu raporuna ulaştı: Kokain pozitif...

SON DAKİKA… TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkan Savcı'dan Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alındı. SABAH, Timur Savcı'nın test sonucuna ait o rapora ulaştı. Rapora göre, Timur Savcı'nın kan örneklerinde LCHRMS ile kontrole tabi maddelerin analizi detaylı bir şekilde yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olan kokain maddesinin bulunduğu raporda vurgulandı. İşte haberin ayrıntıları…