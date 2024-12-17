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SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!
SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!
Yarın okullar tatil mi son dakika sorusu gündemdeki yerini aldı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler 18 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı Ardahan ile Rize ve Artvin'i etkisi altına aldı. Okulların tatil durumu ile ilgili son dakika açıklaması Artvin Valiliğinden geldi. Peki; yarın okullar tatil mi? Yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okul var mı, hangi illerde okullar tatil oldu? İşte, yanıtı...
Giriş Tarihi: 17.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:28