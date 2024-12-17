SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize’de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

6 ilçede eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.