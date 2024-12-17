Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

Yarın okullar tatil mi son dakika sorusu gündemdeki yerini aldı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler 18 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı Ardahan ile Rize ve Artvin'i etkisi altına aldı. Okulların tatil durumu ile ilgili son dakika açıklaması Artvin Valiliğinden geldi. Peki; yarın okullar tatil mi? Yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okul var mı, hangi illerde okullar tatil oldu? İşte, yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:28
SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize’de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

Kar yağışlarının etkisini gösterdiği illerde ikamet eden öğrenciler yarın okullar tatil mi son dakika sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama valilikten geldi. Bir ilimizde eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi. Peki; 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize'de okul var mı? Yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika Valilik açıklamları...

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize’de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

YARIN (18 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Artvin'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliği için tedbir aldığını duyurdu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre, Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacak, sabah saatlerinden itibaren ise etkisini yoğun şekilde artıracak.

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize’de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

6 ilçede eğitime ara verildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.

SON DAKİKA: YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık yarın Artvin, Van, Ardahan ve Rize’de okullar tatil mi okul var mı? Valilikten açıklama!

NERELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Artvin dışında diğer illerde henüz eğitim öğretime ara verilmedi. Konuyla ilgili il valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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