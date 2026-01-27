SON DAKİKA | Yasa dışı bahis ile topyekun mücadele! Bahis tuzağı deşifre edildi: Dijital ağlar, kiralık hesaplar, kara para

DÜNYADA DEV PAZAR, DEV TEHDİT



Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre, dünyada yasa dışı bahis yoluyla her yıl yaklaşık 140 milyar dolar aklanıyor. Yasa dışı bahis piyasasında oynanan toplam tutarın ise 340 milyar dolarla 1,7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.



