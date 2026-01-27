Trend
SON DAKİKA | Yasa dışı bahis ile topyekun mücadele! Bahis tuzağı deşifre edildi: Dijital ağlar, kiralık hesaplar, kara para
Son dakika haberi: Sanal kumar ve yasa dışı bahis, gençleri borç batağına sürükleyen, aileleri dağıtan ve organize suç örgütlerine milyarlarca lira aktaran bir dijital tehdit haline geldi. Devlet, bu tehdidin hem sanal hem finansal altyapısını hedef alan kapsamlı bir mücadele başlattı. İnternetten sosyal medyaya, bankalardan kripto platformlarına uzanan geniş operasyonlarla yasa dışı bahis ağları tek tek ortaya çıkarıldı. 2025'te milyarlarca liralık para trafiği durduruldu, yüzlerce kişi ve kuruluş hakkında işlem yapıldı.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 08:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:18