Son Dakika | Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni detaylar! Bakan Gürlek’ten ’Rasim Ozan Kütahyalı’ açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen operasyonların arkasında ciddi bir mali inceleme olduğunu vurgulayan Gürlek, sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 11:59
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MASAK TAKİBİNE TAKILMIŞ DURUMDA

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. "

"Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor. Başsavcılığımız, mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

PARA TRANSFERİ DE SUÇ KAPSAMINDA

Bakan Gürlek, mevcut mevzuata göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkân sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştiren kişilerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

ERİŞİM ENGELİ VE KIRMIZI BÜLTEN

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik hukuki sürecin aralıksız devam ettiğini belirten Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi.

Kamu düzenini ilgilendiren bu faaliyetlere karşı hızlı şekilde erişim engelleme kararları alındığını ifade eden Gürlek, firari şüpheliler hakkında da uluslararası düzeyde adımlar atıldığını kaydetti.

Gürlek, "Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin tamamı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı" dedi.

