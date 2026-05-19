Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son Dakika | Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni detaylar! Bakan Gürlek'ten 'Rasim Ozan Kütahyalı' açıklaması
Son Dakika | Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni detaylar! Bakan Gürlek'ten 'Rasim Ozan Kütahyalı' açıklaması
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen operasyonların arkasında ciddi bir mali inceleme olduğunu vurgulayan Gürlek, sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, ""Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda" dedi.
Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 11:59