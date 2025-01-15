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SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen
SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen
Son dakika haberi: 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi desteği 81 ili tamamında uygulamaya alındı. Başvurular e-Devlet üzerinden toplanacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? Kapsamı ne olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:31