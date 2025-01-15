Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

Son dakika haberi: 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi desteği 81 ili tamamında uygulamaya alındı. Başvurular e-Devlet üzerinden toplanacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? Kapsamı ne olacak? İşte detaylar...

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:31
SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

Son dakika haberleri: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek. Geçtiğimiz yıl sadece deprem bölgesi için yürürlüğe giren faizsiz evlilik kredisi desteği, 'Aile Yılı'nda 81 ilin tamamında uygulanacak. Söz konusu destekten faydalanan çiftler, ayda sadece 6.250 TL ödeyecek. Peki kimler başvurabilecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU

2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda birçok yeni projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu projelerden birini açıkladı. Faizsiz evlilik kredisi desteğini geçen sene deprem bölgesinde başlattıklarını anımsatan Erdoğan, bunu bir adım daha öteye taşıyarak 81 ilin tamamında uygulamaya aldıklarını bildirdi. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak olan uygulamanın şartları neler olacak? Neleri kapsayacak? Tüm merak edilenler yanıt buldu.

SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin şartları belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Genç çiftler, ayda 6.250 TL ödeyerek bu krediden yararlanacak. İşte başvuru şartları…

SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

ÇİFTLER, 81 İLE YAYGINLAŞTIRILAN AİLE VE GENÇLİK FONU'NA NEREDEN BAŞVURABİLİR?

13 Ocak itibarıyla başlayan başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-vesosyal- hizmetler-yeni-evlenecekler- icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.

SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

150 BİN TL'DEN FAZLA EVLİLİK KREDİSİ KULLANABİLİR Mİ?

Hayır. Sahte şekilde oluşturulan sitelerde evlilik kredisi miktarları da değişkenlik gösterirken, Aile Bakanlığı'nın evlilik kredisinin yalnızca 150 bin TL olduğunun unutulmaması gerekiyor.

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