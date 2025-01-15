SON DAKİKA: Yeni evlenecek çiftler desteklenecek! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları herkese açıldı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin şartları belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Genç çiftler, ayda 6.250 TL ödeyerek bu krediden yararlanacak. İşte başvuru şartları…