SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yeni doğan bebek çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul'da yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 kişi hakkında hazırlanan iddianamede adı geçen doktorlar ve hastaneler bir bir belirlendi. İddianamede 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı. İşte, o doktorlar ve hastaneler...