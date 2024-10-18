Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yeni doğan bebek çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul'da yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 kişi hakkında hazırlanan iddianamede adı geçen doktorlar ve hastaneler bir bir belirlendi. İddianamede 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı. İşte, o doktorlar ve hastaneler...

Giriş Tarihi: 18.10.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:29
SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çete tutuklandı. Sağlıklı bebeklerin "ölümüne" ya da ölmek üzere olan bebeklerin ailelerinden daha fazla para almak için zorla "yaşatan" çete hakkında hazırlanan iddianamede çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİNDE HANGİ HASTANELERİN VE DOKTORLARIN ADI GEÇİYOR?

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı. Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.,

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

İDDİANAMEDE TELEFON KAYITLARI DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarına da yer verildi. Örgüt elebaşısı şüpheli doktor Fırat Sarı ve özel hastanede çalışan acil tıp teknisyeni şüpheli Hakan Doğukan Taşçı arasında hasta sevkleri ve denetim hakkında yapılan görüşmede, Taşçı'nın Sarı'ya "Erişkin yoğun bakıma denetime gelinmesi halinde, ruhsatın ve kuvözlerin değişmesi gerektiğini, panelin fazla olduğunu, monitörün bulunmadığını, yoğun bakım içerisinde bir çok eksiklik ve usulsüz işlemin olduğunu" söylediği iddianamede yer aldı.

SON DAKİKA: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin ve doktorların adı geçiyor? Bebek katili çete lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve adı geçen tüm isimler

İŞTE BEBEK KATİLİ O HASTANELER

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA