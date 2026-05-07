SON DAKİKA | Yolyemezler çetesinin suç sistemi deşifre edildi: 20 farklı hücre evi, ’SET’ hesapları, yurt dışı sunucular!

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır. Soruşturma sonucunda; * 39 şüpheli tutuklanmış, * 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, * 4 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Toplamda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında; 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

