SON DAKİKA | Yolyemezler çetesinin suç sistemi deşifre edildi: 20 farklı hücre evi, ’SET’ hesapları, yurt dışı sunucular!

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü dev soruşturmayı tamamlandı. Mehmet Selim Akkoyun'un liderliğini yaptığı örgüte yönelik hazırlanan iddianamede, çarpıcı finansal detaylar ve örgütün çalışma yöntemleri deşifre edildi. 79 şüphelinin yer aldığı iddianamede, günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis trafiği ve şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 09:59
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlandı. İddianamede, liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı örgütün, İstanbul genelinde kurduğu hücre evlerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği anlatıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titiz ve kararlılıkla yürütülen soruşturmada teknik takip, dijital materyal incelemeleri ve finansal analizler sonucunda örgütün çalışma yöntemi tek tek ortaya çıkarıldı.

20 AYRI HÜCRE EVİ KURDULAR

Örgüt üyeleri, İstanbul'da yaklaşık 20 farklı adreste hücre evi olarak kullanılan ofisler kiraladı. Bu adreslerde kurulan sistemler üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

KİRALIK BANKA HESAPLARI DEŞİFRE OLDU

Şüphelilerin, "SET" olarak adlandırılan kiralık banka hesapları ve panel sistemleri kullandığı, işlemleri yurt dışı sunucular üzerinden yönettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde örgütün bu yöntemle büyük çaplı gelir elde ettiği kaydedildi.

1,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis trafiğine ulaştığı tespit edildi.

79 ŞÜPHELİYE İDDİANAME

Operasyon kapsamında 39 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış. Soruşturma neticesinde örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarında cezalandırılmaları talep edildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır. Soruşturma sonucunda; * 39 şüpheli tutuklanmış, * 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, * 4 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Toplamda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında; 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

