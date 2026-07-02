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SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar
SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar
Son dakika haberi: Türkiye'de hakkında 131 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 25 yaşındaki Onur Alçınkaya Yunanistan'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yakalanan saldırganın suikasttan 3 gün önce ülkeye girdiği, Alçınkaya'yı öldürmek için 18 bin euroya (yaklaşık bir milyon lira) Daltonlar çetesi ile Telegram üzerinden anlaştığı ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:50