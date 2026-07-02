Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Son dakika haberi: Türkiye'de hakkında 131 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 25 yaşındaki Onur Alçınkaya Yunanistan'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yakalanan saldırganın suikasttan 3 gün önce ülkeye girdiği, Alçınkaya'yı öldürmek için 18 bin euroya (yaklaşık bir milyon lira) Daltonlar çetesi ile Telegram üzerinden anlaştığı ileri sürüldü.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:50
SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Son dakika haberi: Cinayet 13 Haziran akşamı Atina'nın Exarcheia Mahallesi'nde Strefi Tepesi'ne çıkan merdivenlerde meydana geldi.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Dolandırıcılık, mala zarar verme, silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 131 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Onur Alçınkaya (25), uzun süredir Yunanistan'ın Atina şehrinde saklanıyordu.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

İddiaya göre olay günü köpeğini gezdirmeye çıkan Alçınkaya'yı takip eden saldırgan, merdivenlerde arkadan yaklaşarak peş peşe silahını ateşledi. Alçınkaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeyi kordon altına alan polis, merdivenlerde yaptığı incelemede beş adet boş kovan buldu.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Cinayetle ilgili soruşturmayı titizlikle sürdüren Yunanistan Ulusal Polisi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganı önceki gün Kallithea'da günü birlik kiraladığı evde yakaladı.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Üzerinde sahte İsveç pasaportu çıkan saldırganın tüm rezervasyon ve ödemelerini Singapur'a ait bir kredi kartıyla yaptığı belirlendi.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan 28 yaşındaki saldırgan sorgu sırasında suçunu itiraf etti.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

DALTONLAR İZİ

Onur Alçınkaya'yı tanımadığını, cinayeti gerçekleştirmek için telegram üzerinden 18 bin euroya anlaştığını itiraf eden saldırgan ifadesinde, "Alçınkaya'nın fotoğraflarını ve saklandığı yeri söylediler.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Yunanistan'a iki hafta önce girmeyi denedim ama başarılı olamadım. Daha sonra Evros Nehri üzerinden ülkeye girdim ve sonunda Atina'ya ulaştım.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Yakalanmamak için 6 kez saklandığım yeri değiştirdim. Cinayetin ardından Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyordum" dedi.

SON DAKİKA | Yunanistan’daki saldırının tetikçisi Türk çıktı! Kanlı infazda Daltonlar izi: Telegram üzerinden anlaştılar

Yunan polisi, saldırganın Daltonlar çetesi ile olan bağlantılarını da ortaya çıkardı. Saldırının uyuşturucu satışı üzerinden çıkan anlaşmazlık nedeniyle olduğu ileri sürüldü.

#TELEGRAM #YUNANİSTAN