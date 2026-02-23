Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli Avcı Projesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede çığır açıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde zehir tacirlerinin izini süren sistem, kısa sürede büyük başarıya imza attı. Son operasyonlarda 325 uyuşturucu satıcısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 23.02.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 06:24
Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce iki hafta önce düzenlenen ve 325 uyuşturucu madde satıcısının yakalanarak tamamının tutuklandığı "Yapay Zeka" destekli operasyonun temel taşlarından olan Avcı Projesi'nin bütün ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Uyuşturucuya ve diğer suçlara büyük darbe vuracak olan Avcı Projesi'nde; sınırsız destek veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'nun önemli rolü bulunuyor.

Mevlüt Karaaytu'nun geliştirdiği ve mimarı olduğu Avcı Projesi ile tüm suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine "Sanal dünyada görünmez değilsiniz" mesajı verildi. SABAH, Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı.

SİLİNEN MESAJLAR AVCI'DAN KAÇAMADI

Sokak köşelerindeki karanlık pazarlıkları dijitale taşıyan uyuşturucu satıcılarının akıllı telefonlardaki şifreli mesajlaşma uygulamaları ve kapalı grupları Avcı ile deşifre edildi.

"Telegram" gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının "Özel Davetle" girilebilen gizli gruplarına sızan Avcı, kimin uyuşturucu madde satıcısı, kimin uyuşturucu madde alıcısı ve kimin

"Uyuşturucu Satıcılığı" ismi altında para sızdırmaya çabalayan bir dolandırıcı olduğunu "Karakter ve Güvenilirlik Analizi" ile (Sentiment Analysis) tek tek tespit etti.

Avcı; sadece özel referanslarla girilebilen, kapalı birer hücre gibi işleyen yazışma gruplarındaki ve kanallarındaki üç milyon 432 bin 892 mesajı, sesli notu, fotoğrafı ve lokasyon bilgisini tek tek taradı.

Uyuşturucu madde satıcılarının kullandıkları sokak jargonu, emojiler ve şifreli kelimeler, yapay zekanın "Doğal Dil İşleme" (NLP) modülleri tarafından çözümlenerek "Anlamlı İstihbarat Raporlarına" dönüştürüldü.

Söz konusu kişilerin en büyük güven kaynağı olan "Mesajı herkesten sil" özelliği de Avcı karşısında çaresiz kaldı. Avcı Projesi'nin gelişmiş ID Tespiti Modülü, sahte profil fotoğraflarının arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren kişilerin dijital ayak izlerini de takip etti.

SIFIR FİREYLE 325 TUTUKLAMA

Avcı'nın kullanıldığı ilk operasyonda 325 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Geri getirilen silinmiş ve silinmemiş mesajlar, ID ve profil geçmiş analizleri, hiyerarşi şemalarından oluşan kusursuz analiz raporları, reddedilemez somut deliller olarak mahkemeye sunuldu ve 325 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

69 Telegram Grubu'nu perde arkasında yöneten, 20 tepe yöneticisi de tutuklananlar arasında yer aldı. Söz konusu 69 farklı Telegram grubu kapatıldı.