SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli Avcı Projesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede çığır açıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde zehir tacirlerinin izini süren sistem, kısa sürede büyük başarıya imza attı. Son operasyonlarda 325 uyuşturucu satıcısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Giriş Tarihi: 23.02.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 06:24