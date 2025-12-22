SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Kışın en sert dönemi olarak adlandırılan "Zemheri" soğuklarının yakın zamanda etkisini göstermesi bekleniyor. Soğukların yaklaşık 40 gün boyunca süreceği belirtilirken, İstanbul dahil birçok ilde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. "Zemheri" etkisiyle birlikte kar yağışının yanı sıra kuvvetli sağanak yağışlar da yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu hafta hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...