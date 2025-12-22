Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Kışın en sert dönemi olarak adlandırılan "Zemheri" soğuklarının yakın zamanda etkisini göstermesi bekleniyor. Soğukların yaklaşık 40 gün boyunca süreceği belirtilirken, İstanbul dahil birçok ilde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. "Zemheri" etkisiyle birlikte kar yağışının yanı sıra kuvvetli sağanak yağışlar da yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu hafta hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:57
SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık olarak yayınladığı hava durumu raporuna göre, bu hafta yurdun birçok kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Bazı illerde de sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

"ZEMHERİ SOĞUKLARI KAPIDA"

Halk arasında kışın en sert dönemi olarak bilinen "Zemheri" soğuklarının da yakın zamanda etkisini göstermesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Soğukların yaklaşık 40 gün süreceği tahmin edilirken, bu süre zarfında İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar konuylar ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının sıcaklıkları düşüreceğini söyleyen Adil Tek, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

"Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor."

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

"LAPA LAPA KAR YAĞIŞINI GÖRÜYOR OLACAĞIZ"

Bu sene kış mevsiminin yine sıcaklıklar bakımından kurak geçebileceğini kaydeden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

BU HAFTA BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporunda birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

O iller şu şekilde:

Salı: Afyonkarahisar, Çankırı, Çanakkale,

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Çarşamba: Gümüşhane, Tunceli,

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

Perşembe ve Cuma günleri ise yurdun birçok kesiminde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yağmurlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu