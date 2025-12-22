SON DAKİKA! Zemheri soğukları kapıda! Kışın en sert dönemi başlıyor: İstanbul beyaza bürünecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu